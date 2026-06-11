Η Γκουίνεθ Πάλτροου πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση για ισραηλινή εταιρεία πολυτελών ακινήτων και δέχεται σφοδρή κριτική

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ Γκουίνεθ Πάλτροου έγινε το πρόσωπο της καμπάνιας μιας εταιρείας ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων στο Ισραήλ, αψηφώντας ένα παγκόσμιο κίνημα μποϊκοτάζ κατά της χώρας σε απάντηση στη γενοκτονία στη Γάζα.

Η Πάλτροου δέχτηκε έντονη κριτική την Τετάρτη, αφού εμφανίστηκε σε μια διαφήμιση για το 51 Park, ένα συγκρότημα 51 ορόφων στην παραθαλάσσια πόλη Χερζλίγια, βόρεια του Τελ Αβίβ, όπου οι μονάδες φέρεται να πωλούνται έως και 10 εκατομμύρια δολάρια.

Η διαφημιστική καμπάνια ανατέθηκε από την εταιρεία πολυτελών ακινήτων Aviv από την Melisron και δημιουργήθηκε από το ισραηλινό πρακτορείο Why Worry.

«Φανταστείτε να διαφημίζετε πολυτελείς βίλες στη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος», έγραψε ένας χρήστης στο X. «Αυτό είναι το επίπεδο απάθειας που βλέπουμε».

Στη διαφήμιση ενός λεπτού, που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη, η Πάλτροου ξυπνάει σε ένα πολυτελές διαμέρισμα και παραπονιέται: «Ποιος αποφάσισε ότι τα πρωινά πρέπει να είναι τόσο νωρίς; Ακόμα και ο καφές μου χρειάζεται καφέ».

Στη συνέχεια, πηγαίνει για τζόκινγκ στο Σέντραλ Παρκ και λέει: «Το να ξυπνάς για ένα πρωινό τρέξιμο μπορεί να είναι βάναυσο, αλλά είναι ένα τίμημα που είμαι διατεθειμένη να πληρώσω. Γιατί μόλις φτάσω στο πάρκο, η καθαρή ενέργεια αναλαμβάνει τον έλεγχο».

Αργότερα, λέει στην κάμερα: «Υπάρχει λόγος που τα πιο εμβληματικά κτίρια του κόσμου βρίσκονται δίπλα σε ένα πάρκο», καθώς περπατάει προς ένα αυτοκίνητο και ζητά να την πάνε στο 51 Park. Όταν ο οδηγός τη ρωτάει αν εννοεί στη Νέα Υόρκη, εκείνη απαντά: «Όχι. Χερζλίγια, Ισραήλ».

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