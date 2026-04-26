«Ήθελα να πυροβολήσω αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ»: Δάσκαλος, 31 ετών, ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ένας 31χρονος από την Καλιφόρνια, ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος και κατοικεί στο προάστιο Τόρανς του Λος Άντζελες, είναι -σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές- ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο ετήσιο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορία, που μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο δύο πηγές, ο 31χρονος φέρεται να στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του πως «ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ».

The suspected shooter at the White House Correspondents' Dinner incident has reportedly been identified as 31-year-old Cole Allen of Torrance, California.

Προφίλ στο LinkedIn που αντιστοιχεί στο όνομα και τη φωτογραφία του τον περιγράφει ως μερικής απασχόλησης δάσκαλο στην εταιρεία C2 Education, μια επιχείρηση προετοιμασίας εξετάσεων και ιδιαίτερων μαθημάτων. Μάλιστα, όπως αναφέρεται τον Δεκέμβριο του 2024, είχε αναδειχθεί «δάσκαλος του μήνα».

Στο προφίλ του, ο Άλεν περιγράφει τον εαυτό του ως προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών. Φαίνεται να έχει δημοσιεύσει ένα ανεξάρτητο παιχνίδι με τίτλο «Bohrdom», το οποίο πωλείται στην πλατφόρμα Steam προς 1,99 δολάρια. Σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία εμπορικών σημάτων, καταχώρισε εμπορικό σήμα για το όνομα του παιχνιδιού το 2018.

Όπως ανέφερε στο LinkedIn «αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα δεύτερο παιχνίδι, με προσωρινό τίτλο “First Law”».

New details on the shooter have been released, along with footage of him on the ground, followed by CCTV showing agents moving in and taking him down.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν έχει ποινικό μητρώο και δεν βρισκόταν στο ραντάρ των αρχών επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον.

Διέμενε στο ξενοδοχείο

Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς εκτιμάται ότι διέμενε στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιούνταν η εκδήλωση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφτρι Κάρολ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο Κόουλ Άλεν ήταν πελάτης του ξενοδοχείου Washington Hilton. «Πιστεύουμε ότι ήταν φιλοξενούμενος εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές έχουν ήδη ασφαλίσει το δωμάτιο που συνδέεται με τον ύποπτο και αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαπιστωθεί τι περιείχε και αν σχετίζεται με την επίθεση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε δηλώσεις του έκανε λόγο για έναν «μοναχικό και διαταραγμένο δράστη».

«Ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια»

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο βασικό σημείο ελέγχου ασφαλείας λίγο μετά τις 8:30 μ.μ., την ώρα που σερβιριζόταν το δείπνο. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε και να κινήθηκε προς την αίθουσα, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Τόνισε επίσης ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για μεμονωμένο δράστη και δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

View from the ground as Trump senior staff and cabinet members evacuated tonight, including Kennedy, Blanche, Stephen and Katie Miller, and Pete Hegseth.

Μετά το περιστατικό, ο Trump παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μελάνι Τραμπ. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως ο θόρυβος προερχόταν από έναν δίσκο που έπεσε και όχι από πυροβολισμούς.



Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού μέσα στην αίθουσα, με καλεσμένους να κρύβονται κάτω από τραπέζια καθώς ακούστηκαν επτά έως οκτώ πυροβολισμοί. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης φαίνεται να βγήκε από έναν πρόχειρο χώρο κοντά στην είσοδο, όπου δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος ασφαλείας.

Στη δικαιοσύνη με δύο κατηγορίες

Ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα, ενώπιον της δικαιοσύνης, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε βάρος του θα απαγγελθούν δύο κατηγορίες: η πρώτη για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και η δεύτερη για την επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο, διευκρίνισε η εισαγγελέας της αμερικανικής πρωτεύουσας Τζανίν Πίρο.

