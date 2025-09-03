Theon: Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 – Στα €183,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Theon International Plc (THEON) (AMS: THEON) ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025.
Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί την Ενημέρωση Εμπορικής Δραστηριότητας Α’ Εξαμήνου 2025 που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουλίου 2025.
Η εταιρία θα πραγματοποιήσει webcast για αναλυτές και επενδυτές στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, στις 15:00 ώρα Ελλάδας (EEST) / 13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου (BST). Τα στοιχεία σύνδεσης για το webcast είναι διαθέσιμα [εδώ].
Η απόδοση της εταιρίας στο Α’ εξάμηνο 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρή εισροή νέων παραγγελιών, επίτευξη των οικονομικών στόχων και ουσιαστική πρόοδο στην αναπτυξιακή στρατηγική της THEON.
Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, σχολίασε σχετικά με τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2025:
«Τα ιστορικά υψηλά έσοδα του πρώτου εξαμήνου αποτελούν απόδειξη της ισχύος του επιχειρηματικού μας μοντέλου και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Η πρόσφατη εξαγορά της Kappa Optronics, η υπογραφή αρκετών πρωτοποριακών συμφωνιών, καθώς και η έναρξη της στρατηγικής μας ΤΗΕΟΝ Next, αποτελούν στρατηγικά ορόσημα στην πορεία μας, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας και την αναπτυξιακή δυναμική μας».
1Αφορά αλλαγή στη λογιστική πολιτική ώστε να περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των στρατηγικών συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Οι αριθμοί εντός παρενθέσεων απεικονίζουν τα αποτελέσματα πριν την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής.
2Εξαιρουμένης της υποχρέωσης επαναγοράς μετοχών ύψους €3,4 εκ./€6,7 εκ. στο Α’ Εξάμηνο/Α’ Τρίμηνο 2025.
Όλοι οι αριθμοί παραμένουν αμετάβλητοι σε σχέση με αυτούς που δημοσιεύτηκαν κατά την ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025.
Η Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2025 της THEON είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
