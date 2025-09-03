search
BUSINESS

03.09.2025 11:57

Theon: Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 – Στα €183,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών

03.09.2025 11:57
theon

Η Theon International Plc (THEON) (AMS: THEON) ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί την Ενημέρωση Εμπορικής Δραστηριότητας Α’ Εξαμήνου 2025 που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουλίου 2025.

Η εταιρία θα πραγματοποιήσει webcast για αναλυτές και επενδυτές στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, στις 15:00 ώρα Ελλάδας (EEST) / 13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου (BST). Τα στοιχεία σύνδεσης για το webcast είναι διαθέσιμα [εδώ].

Επισκόπηση Α’ Εξαμήνου 2025

Η απόδοση της εταιρίας στο Α’ εξάμηνο 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρή εισροή νέων παραγγελιών, επίτευξη των οικονομικών στόχων και ουσιαστική πρόοδο στην αναπτυξιακή στρατηγική της THEON.

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €183,7 εκατ., σημειώνοντας το ισχυρότερο Α’ εξάμηνο στην 28ετή ιστορία της THEON.
  • Συνεχίστηκε η ισχυρή εισροή παραγγελιών, με νέες παραγγελίες ύψους €167,9 εκατ., αυξημένες κατά 118% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024, προερχόμενες από πολλές χώρες διεθνώς.
  • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε €622,2 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2025, αυξημένο κατά 45% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με επιπλέον €378,2 εκατ. συμπληρωματικών δικαιωμάτων αγοράς.
  • Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (adjusted EBIT) διαμορφώθηκαν στο 25,8%, επιβεβαιώνοντας κορυφαία επίπεδα στον κλάδο και σε συμφωνία με τις προβλέψεις της Διοίκησης για κερδοφορία περί του 25%.
  • Υπογραφή πολλών συμβολαίων για κορυφαία συστήματα νυχτερινής όρασης καθώς και για νέα ψηφιακά συστήματα, ενώ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αρκετές διαδικασίες διαγωνισμών για διάφορα προϊόντα.
  • Μετάβαση σε ένα εμπλουτισμένο και ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μέσω του πρόσφατα ανεπτυγμένου οικοσυστήματος προϊόντων επαυξημένης πραγματικότητας A.R.M.E.D., καθώς και άμεση επέκταση σε οπτρονικά προϊόντα πάνω σε πλατφόρμες.
  • Λανσάρισμα της νέας πρωτοβουλίας και στρατηγικής THEON Next, που αποτυπώνει το στόχο της εταιρίας να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) για νέας γενιάς οπτρονικά συστήματα που θα διασφαλίσουν επιχειρησιακή υπεροχή στο πεδίο.
  • Ταχεία οικοδόμηση μιας πλατφόρμας ανάπτυξης συστημάτων στρατιώτη επόμενης γενιάς, μέσω εξαγορών, στοχευμένων επενδύσεων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών συνεξέλιξης.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, σχολίασε σχετικά με τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2025:

«Τα ιστορικά υψηλά έσοδα του πρώτου εξαμήνου αποτελούν απόδειξη της ισχύος του επιχειρηματικού μας μοντέλου και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Η πρόσφατη εξαγορά της Kappa Optronics, η υπογραφή αρκετών πρωτοποριακών συμφωνιών, καθώς και η έναρξη της στρατηγικής μας ΤΗΕΟΝ Next, αποτελούν στρατηγικά ορόσημα στην πορεία μας, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας και την αναπτυξιακή δυναμική μας».

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων

1Αφορά αλλαγή στη λογιστική πολιτική ώστε να περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των στρατηγικών συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Οι αριθμοί εντός παρενθέσεων απεικονίζουν τα αποτελέσματα πριν την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής.

2Εξαιρουμένης της υποχρέωσης επαναγοράς μετοχών ύψους €3,4 εκ./€6,7 εκ. στο Α’ Εξάμηνο/Α’ Τρίμηνο 2025.

Όλοι οι αριθμοί παραμένουν αμετάβλητοι σε σχέση με αυτούς που δημοσιεύτηκαν κατά την ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025.

Η Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2025 της THEON είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

