BUSINESS

04.09.2025 08:20

H Αναστασία Σουλιώτη αναλαμβάνει COO στην ΕΤΑΔ ενισχύοντας τον στρατηγικό και οργανωτικό μετασχηματισμό

04.09.2025 08:20
Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά στον μετασχηματισμό η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) αι την αναδιοργάνωσή της, υιοθετώντας νέα οργανωτική δομή και διαδικασίες με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αναστασία Καρλόττα Σουλιώτη αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Operating Officer (COO). Η κ. Σουλιώτη διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, συμμετείχε στην ίδρυση και οργάνωση της Veraltis Asset Management, όπου διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος, οδηγώντας τον στρατηγικό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, την επαναδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η κα Σουλιώτη έχει διατελέσει επίσης Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Veraltis και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Ελλάδος, ενώ προηγουμένως κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε B2Kapital, PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση, Αγροτική Τράπεζα υπό Ειδική Εκκαθάριση και Alpha Bank. Έχει εξειδίκευση στη διαχείριση δεδομένων, την ενσωμάτωση αρχών ηθικής και υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης και διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις στον τομέα AI Ethics.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, τόνισε ότι η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας με την κ. Σουλιώτη αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής εταιρείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας.

Η κ. Σουλιώτη είναι κάτοχος MSc στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική και πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μιλά άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες» από την Leader της DECA Investments

Trade Estates: Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 58,3% και Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες κατά 36,8% στο εξάμηνο

Theon: Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 – Στα €183,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών

