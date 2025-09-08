ΕΥ Ελλάδος: H Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε κόμβο καινοτομίας και επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία, ΑΠΕ, υγεία και αγροδιατροφή

Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται ταχύτατα σε σύγχρονο κόμβο καινοτομίας και επενδύσεων, προσελκύοντας σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), της υγείας και του αγροδιατροφικού τομέα.

Η δυναμική μεταμόρφωση της περιοχής καταγράφεται αναλυτικά από τον Γιώργο Παπαδημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥ Ελλάδος, σε πρόσφατο άρθρο του, ενώ η ανάλυση της EY-Parthenon υπογραμμίζει ότι οι ραγδαίες επενδύσεις σε υποδομές—από το Μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι το τεχνολογικό πάρκο ThessINTEC—θα συνεισφέρουν έως και 5,5 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ μέχρι το 2035 και θα δημιουργήσουν περίπου 10.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως, ενισχύοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα.

Ο κ. Παπαδημητρίου επισημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης και νέο παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική οικονομία, με τη δυναμική να ανατροφοδοτείται από στοχευμένες ιδιωτικές επενδύσεις και την αξιοποίηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Στοιχεία από το Attractiveness Survey Ελλάδα 2025 δείχνουν ότι σχεδόν μία στις τέσσερις ξένες επενδύσεις στη χώρα το 2024 κατευθύνθηκε στην Κεντρική Μακεδονία, ενισχύοντας την καθιερωμένη θέση της Θεσσαλονίκης στον επενδυτικό χάρτη.

Σημαντικά έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν το Μετρό, την υπερυψωμένη περιφερειακή οδό (Flyover), το νέο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, το logistics park στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, τις αναβαθμίσεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς και το επιχειρηματικό πάρκο ThessINTEC. Η EY συμμετέχει ενεργά ως σύμβουλος σε σχεδιασμό, ωρίμανση και χρηματοδότηση πολλών από αυτά τα έργα.

Η σωρευτική συνεισφορά των έργων στο ΑΕΠ έως το 2035, άμεση, έμμεση και επαγόμενη, υπολογίζεται σε 5,5 δισ. ευρώ, ενώ η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας τον χρόνο θα ενισχύσει τη τοπική οικονομία και θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Ο συνολικός αντίκτυπος αναμένεται ακόμη μεγαλύτερος, εάν ληφθεί υπόψη η δραστηριότητα που θα προκύψει από τη λειτουργία των υποδομών.

Η EY αναγνώρισε εγκαίρως το αναπτυξιακό δυναμικό της Θεσσαλονίκης, με παρουσία από το 1996, διευρύνοντας σταθερά τις δραστηριότητες και προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες. Ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε κατά 263% την τελευταία τριετία, ξεπερνώντας τους 200, ενώ η εγκατάσταση στα ανακαινισμένα γραφεία στο νεοκλασικό «Ματαράσο-Αλτσέχ» στα Λαδάδικα σηματοδοτεί νέο κεφάλαιο και δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

