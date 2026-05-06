Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η σεισμική δραστηριότητα στον θαλάσσιο χώρο νότια της ανατολικής Κρήτης συνεχίστηκε με δόνηση 4,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», να καταγράφεται στις 00:35 σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, ή κάπου 416 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Έπειτα από «πολύ ισχυρό» σεισμό 5,7 βαθμών ο οποίος είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου, οι αισθητές δονήσεις που έχουν καταγραφεί σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή είναι δεκάδες.
Διαβάστε επίσης
Καιρός: Η ατμόσφαιρα «μαγειρεύει» την αφρικανική θερμή εισβολή και τα 30άρια είναι προ των πυλών!
Φονικό στην Κρήτη: Το τροχαίο του ’23 στοίχειωνε τον 54χρονο – Η ενέδρα θανάτου στον 21χρονο, πληροφορίες για σύλληψη και της συζύγου του δράστη (Photos/Videos)
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικά «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ για επιστροφές επιδοτήσεων – «Στα κάγκελα» οι αγρότες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.