Από τις χρυσές τιμές των σιτηρών στον εφιάλτη της σαλμονέλας: Σε «συμπληγάδες» ο πρωτογενής τομέας

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές να μπουν στις πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας για την ετήσια συγκομιδή του σκληρού σιταριού. Ωστόσο, το κλίμα στις τάξεις των παραγωγών κάθε άλλο παρά εορταστικό είναι. Η ελληνική ύπαιθρος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή απειλή: από τη μία, οι χαμηλές διεθνείς τιμές που συμπιέζουν το κέρδος και, από την άλλη, οι σοβαρές καταγγελίες για «τρύπιους» ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα που συνδυάζονται με μια άνευ προηγουμένου ακρίβεια στο κρέας.

Σιτηρά: Η «ψυχρολουσία» του 2026

Πολλοί αγρότες διατηρούν ακόμη ως σημείο αναφοράς τις χρυσές τιμές της περιόδου 2022-2023, όταν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία εκτόξευσε το σκληρό σιτάρι στα επίπεδα των 0,45 έως 0,50 ευρώ το κιλό. Όμως, τα δεδομένα του 2026 είναι αμείλικτα. Η αγορά έχει πλέον τιμολογήσει την κρίση και η Ρωσία, έχοντας αναδιαρθρώσει πλήρως τα logistics της, παραμένει ο παγκόσμιος ρυθμιστής ως ο νούμερο ένα εξαγωγέας, λειτουργώντας ως «βαρίδι» στις τιμές του ελληνικού σκληρού σιταριού.

Παρότι η Ελλάδα εξάγει σκληρό σιτάρι (για ζυμαρικά και σιμιγδάλι), η ψυχολογία του εμπορίου καθορίζεται από τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία λειτουργεί ως «βαρίδι» στις τιμές. Οι παραγωγοί μας καλούνται να ανταγωνιστούν χώρες με πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής, την ώρα που το δικό τους κόστος (ενέργεια, λιπάσματα) παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η «φωτιά» στις τιμές των κρεάτων

Την ώρα που οι παραγωγοί σιτηρών αγωνιούν για τις τιμές παραγωγού, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν άλλον εφιάλτη: την τιμή του κρέατος στα ράφια και τα κρεοπωλεία. Οι αυξήσεις είναι καταιγιστικές, με τις τιμές στο μοσχάρι και το χοιρινό να καταγράφουν άνοδο που αγγίζει το 15-20% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η έλλειψη εγχώριου ζωικού κεφαλαίου, λόγω των μαζικών θανατώσεων, έχει δημιουργήσει ένα κενό στην αγορά που καλύπτεται από πανάκριβες εισαγωγές, μετατρέποντας το κρέας σε είδος πολυτελείας για το μέσο νοικοκυριό.

Το σκάνδαλο με τη σαλμονέλα και η συμφωνία Mercosur

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ακρίβειας, τα ευρήματα των κτηνιατρικών εργαστηρίων της Αγίας Παρασκευής προκαλούν σοκ. Περίπου το 80% των πρώτων παρτίδων κοτόπουλων από τη Βραζιλία εντοπίστηκε μολυσμένο με σαλμονέλα. Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, Νίκο Κακαβά, να προειδοποιεί για «τρύπιους» ελέγχους που επιτρέπουν σε αμφιβόλου ποιότητας κρέατα να βαφτίζονται… φθηνές λύσεις.

Η αντίφαση των θανατώσεων: Εμβόλια ή σφαγή;

Το πιο οξύμωρο σημείο εντοπίζεται στη διαχείριση της εγχώριας παραγωγής. Ενώ η Ελλάδα ψήφισε στην ΕΕ υπέρ των εμβολιασμών για την αντιμετώπιση ζωονόσων, στην πράξη προχώρησε στη μαζική θανάτωση χιλιάδων ζώων. Αυτή η επιλογή αποδεικνύεται καταστροφική:

• Μείωση προσφοράς: Λιγότερα ζώα σημαίνει λιγότερο εγχώριο κρέας.

• Εκτίναξη τιμών: Η εξάρτηση από τις εισαγωγές (συχνά μολυσμένες, όπως στην περίπτωση της Βραζιλίας) ωθεί τις τιμές σε επίπεδα απλησίαστα.

Είναι πλέον γεγονός ότι η ελληνική πρωτογενής παραγωγή και η κατανάλωση βρίσκονται σε «μέγγενη». Με τη σοδειά των σιτηρών να υποτιμάται διεθνώς και το κρέας να ακριβαίνει καθημερινά λόγω της εγχώριας αποψίλωσης του ζωικού κεφαλαίου, ο κίνδυνος για τη διατροφική ασφάλεια είναι ορατός. Η πολιτεία οφείλει να εξηγήσει γιατί επιλέχθηκε η θανάτωση αντί του εμβολιασμού και πώς θα σταματήσει την αισχροκέρδεια που «καίει» την τσέπη του πολίτη στο χασάπικο.

