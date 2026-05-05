«Βόμβα» στα ομόλογα: Στο 5% το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ – Ρεκόρ 28ετίας για τη Βρετανία – Πού στέκεται η Ελλάδα

Ένας ισχυρός «σεισμός» σαρώνει τις διεθνείς αγορές ομολόγων, ανατρέποντας ισορροπίες δεκαετιών και στέλνοντας το κόστος δανεισμού των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από τον περασμένο αιώνα. Ενώ οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία βλέπουν τις αποδόσεις των τίτλων τους να εκτοξεύονται, η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, με την Αθήνα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, παρά τη συγκριτικά θετική της εικόνα.

Η παγκόσμια περιδίνηση

Στην καρδιά της κρίσης βρίσκονται τα αμερικανικά ομόλογα, όπου το κόστος δανεισμού άγγιξε το ψυχολογικό φράγμα του 5%, προκαλώντας τριγμούς στις διεθνείς αγορές. Την ίδια ώρα, η Μεγάλη Βρετανία βιώνει τη δική της οικονομική οδύσσεια, με τις αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων να «σπάνε» ρεκόρ που κρατούσαν από το 1998. Η άνοδος αυτή αντανακλά την αβεβαιότητα των επενδυτών για τον πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές εντάσεις που δεν λένε να κοπάσουν.

Στην Ευρωζώνη, η κατάσταση στις δευτερογενείς αγορές είναι εξίσου ανησυχητική. Από τα τέλη Μαρτίου, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων παρουσιάζουν συνεχή άνοδο. Οι γερμανικοί τίτλοι αυξήθηκαν κατά περίπου 30 μονάδες βάσης, ενώ οι ιταλικοί, που θεωρούνται το «βαρόμετρο» του κινδύνου στον Νότο, κατέγραψαν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης (0,5%), συνεχίζοντας ένα ανοδικό σερί που ξεκίνησε με άλμα 75 μ.β. τον προηγούμενο μήνα.

Η ελληνική «εξαίρεση» και το παράδοξο των αγορών

Μέσα σε αυτό το κλίμα παγκόσμιου συναγερμού, η Ελλάδα εμφανίζει μια αξιοσημείωτη αντοχή. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε πρόσφατα στο 3,79%, καταγράφοντας αύξηση 44 μονάδων βάσης μέσα σε έναν μήνα (από το 3,35% των αρχών Μαρτίου).

Εδώ εντοπίζεται ένα εντυπωσιακό οικονομικό παράδοξο: Αν η Ελλάδα έβγαινε σήμερα στις αγορές, θα δανειζόταν φθηνότερα όχι μόνο από την Ιταλία, αλλά και από την υπερδύναμη των ΗΠΑ και τη Βρετανία. Η εικόνα αυτή είναι το αποτέλεσμα της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ωστόσο δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Προειδοποιήσεις από τις Βρυξέλλες για «δημοσιονομική συγκράτηση»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θορυβημένη από την άνοδο του κόστους χρήματος, στέλνει σαφή μηνύματα προς όλες τις πρωτεύουσες. Οι συστάσεις για «δημοσιονομική συγκράτηση» γίνονται πλέον επιτακτικές. Με τα επιτόκια να παραμένουν ψηλά και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους να αυξάνεται, οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για παροχές που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τους προϋπολογισμούς. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρώ μετράει. Παρά το γεγονός ότι οι αγορές μας «ψηφίζουν» προς το παρόν, η εξάρτηση από το διεθνές κλίμα παραμένει απόλυτη. Αν η «βόμβα» των ομολόγων στις ΗΠΑ συνεχίσει να πυροδοτείται, τα κύματα της κρίσης θα φτάσουν αργά ή γρήγορα και στις ελληνικές ακτές, καθιστώντας τον δανεισμό ακριβότερο για το κράτος, τις τράπεζες και, τελικά, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Διαβάστε επίσης

Η «μονταζιέρα» των αυξήσεων και η αλήθεια της τσέπης: Πληθωρισμός 4,6% vs Αυξήσεις-ψίχουλα

Τράπεζες: Νομοσχέδιο-«ασπιρίνη» υπό την πίεση της Ε.Ε. – Η ακτινογραφία της επιτοκιακής ασφυξίας

Greedflation: Η ελληνική «πρωτιά» στην ακρίβεια των τροφίμων που σοκάρει την Ευρώπη