ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:37
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

04.05.2026 09:45

Τράπεζες: Νομοσχέδιο-«ασπιρίνη» υπό την πίεση της Ε.Ε. – Η ακτινογραφία της επιτοκιακής ασφυξίας

Ενώ οι ισολογισμοί των ελληνικών τραπεζών «ζεματάνε» από τα υπερκέρδη, η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα μια κίνηση εντυπωσιασμού, καταθέτοντας ένα νομοσχέδιο που μοιάζει περισσότερο με «συμμόρφωση» στις ευρωπαϊκές υποδείξεις παρά με ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών.

Η πολυδιαφημισμένη παρέμβαση για τον περιορισμό των τραπεζικών κερδών έρχεται κατόπιν εορτής και, όπως όλα δείχνουν, φέρει «ξένη» υπογραφή.

Η «μετάφραση» των συστάσεων της Ε.Ε.

Το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να κινείται πλέον υπό την πίεση των Βρυξελλών, οι οποίες βλέπουν την ελληνική αγορά να λειτουργεί με όρους που απέχουν παρασάγγας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το νέο νομοσχέδιο, αν και παρουσιάζεται ως εγχώρια πρωτοβουλία, στην πραγματικότητα αποτελεί ενσωμάτωση συστάσεων της Ε.Ε. για τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Το ερώτημα ομως παραμένει αμείλικτο: Γιατί η κυβέρνηση περίμενε το «ραβασάκι» από την Ευρώπη για να ασχοληθεί με το προκλητικό spread (τη διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων), όταν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις πνίγονται εδώ και μήνες;

Η ακτινογραφία της απόγνωσης: Οι αριθμοί που «πονάνε»

Η κατάσταση στην αγορά δανείων δεν επιδέχεται ωραιοποίηση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η εικόνα της ιδιωτικής έκθεσης στις τράπεζες είναι η εξής:

  • Στεγαστική Πίστη: Το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων αγγίζει τα 30 δισ. ευρώ. Με το 70% αυτών να είναι συνδεδεμένο με μεταβλητό επιτόκιο, η καθυστέρηση της ΕΚΤ να προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις μετατρέπεται σε «θηλιά» για την πρώτη κατοικία.
  • Επιχειρηματικά δάνεια: Ο «αιμοδότης» της οικονομίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βρίσκονται αντιμέτωπες με υπόλοιπα δανείων ύψους 65-70 δισ. ευρώ. Το κόστος δανεισμού στην Ελλάδα παραμένει έως και 3 μονάδες υψηλότερο από τη Γερμανία ή τη Γαλλία, ναρκοθετώντας την ανταγωνιστικότητα.
  • Το «πάρτι» του spread: Ενώ τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν καθηλωμένα κοντά στο 0,03% – 0,5%, τα επιτόκια στα δάνεια καλπάζουν στο 4% – 6%. Αυτή η ψαλίδα είναι που χρηματοδοτεί τα δισεκατομμύρια της κερδοφορίας των τραπεζικών ομίλων.

Πρώτη κατοικία: Στο όριο της «κόκκινης» γραμμής

Το μεγάλο στοίχημα είναι τα δάνεια της πρώτης κατοικίας. Με το διαθέσιμο εισόδημα να ροκανίζεται καθημερινά από την ακρίβεια στα ράφια, η δόση του δανείου έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας παραμένει μετέωρη, καθώς τα 70+ δισ. ευρώ που βρίσκονται στα χέρια των Servicers (εταιρείες διαχείρισης) δεν αγγίζονται από το νέο νομοσχέδιο.

Με λίγα λόγια η κυβέρνηση επιχειρεί μια «ισορροπία τρόμου»: προσπαθεί να καταλαγιάσει τη λαϊκή οργή χωρίς να θίξει τον «σκληρό πυρήνα» της τραπεζικής κερδοφορίας. Όσο όμως οι παρεμβάσεις γίνονται με το σταγονόμετρο και υπό την κηδεμονία της Ε.Ε., οι δανειολήπτες παραμένουν οι «αιμοδότες» ενός συστήματος που δείχνει να μην έχει καμία διάθεση αυτοσυγκράτησης.

