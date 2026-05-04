Τράπεζες: Νομοσχέδιο-«ασπιρίνη» υπό την πίεση της Ε.Ε. – Η ακτινογραφία της επιτοκιακής ασφυξίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ενώ οι ισολογισμοί των ελληνικών τραπεζών «ζεματάνε» από τα υπερκέρδη, η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα μια κίνηση εντυπωσιασμού, καταθέτοντας ένα νομοσχέδιο που μοιάζει περισσότερο με «συμμόρφωση» στις ευρωπαϊκές υποδείξεις παρά με ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών.
Η πολυδιαφημισμένη παρέμβαση για τον περιορισμό των τραπεζικών κερδών έρχεται κατόπιν εορτής και, όπως όλα δείχνουν, φέρει «ξένη» υπογραφή.
Το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να κινείται πλέον υπό την πίεση των Βρυξελλών, οι οποίες βλέπουν την ελληνική αγορά να λειτουργεί με όρους που απέχουν παρασάγγας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το νέο νομοσχέδιο, αν και παρουσιάζεται ως εγχώρια πρωτοβουλία, στην πραγματικότητα αποτελεί ενσωμάτωση συστάσεων της Ε.Ε. για τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.
Το ερώτημα ομως παραμένει αμείλικτο: Γιατί η κυβέρνηση περίμενε το «ραβασάκι» από την Ευρώπη για να ασχοληθεί με το προκλητικό spread (τη διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων), όταν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις πνίγονται εδώ και μήνες;
Η κατάσταση στην αγορά δανείων δεν επιδέχεται ωραιοποίηση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η εικόνα της ιδιωτικής έκθεσης στις τράπεζες είναι η εξής:
Το μεγάλο στοίχημα είναι τα δάνεια της πρώτης κατοικίας. Με το διαθέσιμο εισόδημα να ροκανίζεται καθημερινά από την ακρίβεια στα ράφια, η δόση του δανείου έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας παραμένει μετέωρη, καθώς τα 70+ δισ. ευρώ που βρίσκονται στα χέρια των Servicers (εταιρείες διαχείρισης) δεν αγγίζονται από το νέο νομοσχέδιο.
Με λίγα λόγια η κυβέρνηση επιχειρεί μια «ισορροπία τρόμου»: προσπαθεί να καταλαγιάσει τη λαϊκή οργή χωρίς να θίξει τον «σκληρό πυρήνα» της τραπεζικής κερδοφορίας. Όσο όμως οι παρεμβάσεις γίνονται με το σταγονόμετρο και υπό την κηδεμονία της Ε.Ε., οι δανειολήπτες παραμένουν οι «αιμοδότες» ενός συστήματος που δείχνει να μην έχει καμία διάθεση αυτοσυγκράτησης.
Διαβάστε επίσης:
Πολύ μικρή η επιβάρυνση για τους τραπεζικούς ισολογισμούς
Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά η τιμή του για 2η εβδομάδα – «Πονοκέφαλος» για νέες αυξήσεις στην βενζίνη τις επόμενες ημέρες
Λίγοι φορολογούμενοι δικαιώνονται στη ΔΕΔ καθώς οι περισσότερες προσφυγές απορρίπτονται και οδηγούνται στα δικαστήρια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.