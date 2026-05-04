ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:36
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μυλωνάκη: Υπάρχει μια βελτίωση αλλά η Τίνα μας επιθυμεί διακριτικότητα και το σεβόμαστε

Βελτίωση υπάρχει σύμφωνα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στην κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ωστόσο η Τίνα Μεσσαροπούλου επιθυμεί διακριτικότητα γύρω από το θέμα, κάτι που η παρουσιάστρια και η ομάδα της σέβονται.

Το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με αφορμή κάποια δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «θαύμα» μετά το ανεύρυσμα που υπέστη στον εγκέφαλο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, εξήγησε στον αέρα του «Happy Day» τι συμβαίνει και τόνισε πως δεν συζητούν καθημερά για τις εξελίξεις γύρω από την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς η οικογένειά του ζητά προσοχή και χαμηλούς τόνους.

Η παρουσιάστρια είπε αναλυτικά: «Θέλω να κάνω μία αναφορά στην Τίνα μας που όπως ξέρετε λείπει γιατί είναι στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη, που δίνει καθημερινά μία μάχη για την υγεία του.

Έχετε καταλάβει ότι όλον αυτόν τον καιρό μιλάμε ελάχιστα για το γεγονός που συνέβη πριν από περίπου 20 μέρες και αυτό δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Τίνα μας ή γιατί δεν μας λείπει.

Είναι γιατί σεβόμαστε τη στάση που επιθυμεί η οικογένειά να τηρηθεί, δηλαδή διακριτικότητα και προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του. Το λέω γιατί από χθες κάνει τον γύρω του διαδικτύου ότι έγινε το θαύμα, πάει καλύτερα, γίνεται σαφής αναφορά σε διάφορες αντιδράσεις που έχει ο υφυπουργός κτλ.

Εγώ θα σας πω ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση, αλλά από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει και αν συμβαίνει, θα ήθελα να το πει η Τίνα αν θα θέλει ή σε κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν, γιατί κάθε μέρα που περνά είναι μία μικρή νίκη. Από εκεί και πέρα, αυτό που επιθυμεί η Τίνα μας και η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη, είναι χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και διακριτικότητα».

