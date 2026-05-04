search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 12:16

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Bain Capital και SWOT Hospitality, με τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos

04.05.2026 12:16
OMEON- Mykonos-4

Η SWOT Hospitality επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία της με τη Bain Capital, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos. Η Bain Capital προχώρησε πρόσφατα στην πώληση του Cora Resort & Spa στην Άφυτο Χαλκιδικής, σηματοδοτώντας την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός επενδυτικού κύκλου στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας.

Το OMEON Mykonos, εντάσσεται στη νέα αυτή φάση της συνεργασίας των δύο πλευρών, εκφράζοντας μια κοινή αντίληψη γύρω από τη σύγχρονη φιλοξενία.

Με 38 δωμάτια και σουίτες, το OMEON Mykonos συστήνεται ως ένα σύγχρονο lifestyle retreat. Βεράντες, plunge pools και επιλεγμένες σουίτες με privé πισίνες συνθέτουν μια εμπειρία διαμονής που ευνοεί την αποσύνδεση. Η φιλοξενία συμπληρώνεται από μια προσεκτικά επιλεγμένη γαστρονομική πρόταση με μεσογειακό χαρακτήρα, χώρους ευεξίας και spa, καθώς και outdoor wellness και fitness εγκαταστάσεις.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της SWOT Hospitality, Στέλιος Κουτσιβίτης: «Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πώλησης στο Cora Resort & Spa και η διεύρυνση της συνεργασίας μας με τη Bain Capital μέσα από το OMEON Mykonos επιβεβαιώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης που διέπει τη σχέση μεταξύ των δύο μερών. Για τη SWOT Hospitality, το OMEON έρχεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό μας σε μια κατεύθυνση που στηρίζει τη μακροπρόθεσμη και στρατηγική ανάπτυξη της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, μέσα από συνεργασίες με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

OMEON- Mykonos-4
ADVERTORIAL

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Bain Capital και SWOT Hospitality, με τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos

knee_pain_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθροπλαστική γόνατος: Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής πριν την επέμβαση – Είναι βάσιμοι οι φόβοι τους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

vernardakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:32
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

1 / 3