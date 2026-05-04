Φαραντούρης: «Στο ΠΑΣΟΚ με καλοδέχθηκαν – Η Γιαννακοπούλου δεν μίλαγε για μένα» (Video)

Τις διαφορές συμπεριφοράς του ΣΥΡΙΖΑ – απ’ όπου διεγράφη – και του ΠΑΣΟΚ – στο οποίο έκανε… μεταγραφή – περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ο ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης.

Συγκεκριμένα, είπε ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έφυγε μόνος του, αλλά διεγράφη γιατί «δεν τον ήθελαν οι άνθρωποι». Αντιθέτως, σημείωσε ότι «στο ΠΑΣΟΚ όλοι με καλοδέχτηκαν. […] Στο συνέδριο που πήγα η υποδοχή ήταν πολύ συγκινητική. Νομίζω ότι το αισθάνθηκα και εγώ και το αισθάνθηκαν όλοι, οι φίλοι στο ΠΑΣΟΚ, με τους οποίους συνομιλούμε εδώ και χρόνια στο πεδίο της δράσης, πως όχι μόνο μπορούμε να συμπορευτούμε, μπορούμε όλοι μαζί ενώνοντας τις φωνές μας, ο καθένας από το μετερίζι του, να φέρουμε την πολιτική αλλαγή».

Βέβαια, παραδέχθηκε ότι «είναι προφανές ότι σε κάποιους δεν αρέσει αυτή η συμπόρευση. Δεν υπάρχει ούτε ένας στο ΠΑΣΟΚ που να γκρίνιαξε» και έκανε ειδική αναφορά στη Νάντια Γιαννακοπούλου και τις δηλώσεις περί «διεύρυνσης με γυρολόγους», υποστηρίζοντας πως «αυτό που είπε δεν αφορούσε εμένα. […] Μιλάμε με τη γυναίκα, αλλά κάποιοι θέλουν να αναπαράγουν τις δηλώσεις της κομμένες. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρετε. Μπορείτε να τη ρωτήσετε».

Ωραίος ο Νικόλας…

