Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξη του ευρωβουλευτή και καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα, μιλώντας το πρωί στον ρ/σ Παραπολιτικά FM. «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος» και υπογραμμίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Βέβαια, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές, καθώς, όπως είπε, «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις», ενώ εκτίμησε ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μια προεκλογική περίοδο».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δίνει μεγάλη σημασία στο τεχνοκρατικό προφίλ του κόμματος ενόψει εκλογών και η συμπόρευση του Νικόλα Φαραντούρη κρίνεται σημαντική για δύο βασικούς λόγους:

Πρώτον, διότι ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πανεπιστημιακός είναι βαθύς γνώστης του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου σε μια κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά θέματα αλλά και για τις σχέσεις με την Ευρώπη.

Και, δεύτερον, διότι είναι ένα πρόσωπο καθολικά αποδεκτό από το «όλον» ΠΑΣΟΚ, όπως φάνηκε άλλωστε και από την θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε κατά την είσοδό του στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ.

Γνωστός στο ΠΑΣΟΚ

Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν έχει κρύψει την εκτιμησή του για τον χώρο, δηλώνοντας απ’ την πρώτη στιγμή της πολιτικής του εμφάνισης ότι ανήκει «στη μέγαλη δημοκρατική παράταξη».

Στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, το Δεκέμβριο του 2009, ανέλαβε να εκπροσωπήσει νομικά τη ΔΕΠΑ στις ενεργειακές διαπραγματεύσεις με το Αζερμπαιτζάν, τη Ρωσία, την Αλγερία και την Τουρκία, κερδίζοντας στα διεθνή δικαστήρια τη δικαστική διαμάχη ύψους 250 εκ. δολαρίων και μειώνοντας τις τιμές φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη απέναντι στη τουρκική εταιρεία φυσικού αερίου και πετρελαίου, BOTAS.

Η διαγραφή που άνοιξε τον δρόμο

Ο Νικόλας Φαραντούρης εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024 με μια καμπάνια που χαρακτηρίστηκε από τον «διακτινισμό» του σε κάθε μέρος της Ελλάδος και τους υψηλούς τόνους για τα ζητήματα διαφθοράς.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε μέλος σε μερικές από τις πιο κρίσιμες επιτροπές, όπως η επιτροπή Προϋπολογισμού, Συνταγματικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Άμυνας και Ευρω-αμερικανικών σχέσεων. Οι θέσεις και πρωτοβουλίες Φαραντούρη, συχνά υπερκομματικές και με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών από άλλες ευρωομάδες, συχνά προκαλούσαν γκρίνιες ή τη οργή της Κουμουνδούρου.

Το «κερασάκι» ήταν η εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή της τότε προέδρου του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών Μαρίας Καρυστιανού για το άρθρο 86 του Συντάγματος, η οποία οδήγησε στη διαγραφή του απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ «για τον λάθος λόγο», όπως αποδείχθηκε τελικά. Άνοιξε ωστόσο τον δρόμο για την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ τέσσερις μήνες μετά.

