Υπουργικό Συμβούλιο: Λόγος υπέρ… επιτελικού κράτους από τον Μητσοτάκη

Αν και πολύς κόσμος μέσα στη «γαλάζια» παράταξη θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος είναι πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον του πρωθυπουργού και που θεωρούνται ότι προκαλούν ζημιά με τις απόψεις και τις θέσεις τους, εντούτοις, το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο έχει βρεθεί ένα ζήτημα που έμοιαζε να έχει… χαθεί μέσα στα πολλά και πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Ο λόγος για το διαβόητο «επιτελικό κράτος», τον πρώτο νόμο που έφερε προς ψήφιση το 2019 η πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το οποίο κατά καιρούς δεχόταν τα «πυρά» της αντιπολίτευσης και ορισμένων βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι θεωρούσαν ότι οδηγούσε σε υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου και αδυνάτιζε τον δικό τους ρόλο – τόσο εντός της Βουλής όσο και στην κοινωνία.

Η συζήτηση περί επιτελικού κράτους σχεδόν… εξαφανίστηκε από το προσκήνιο τα τελευταία ένα – δύο χρόνια. Ωστόσο, επανήλθε με μεγάλη ένταση τις τελευταίες εβδομάδες, όταν – με αφορμή τις νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – από το Μαξίμου άρχισε μια συζήτηση για το ρόλο του βουλευτή, για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της χώρας και για ασυμβίβαστο υπουργών και βουλευτών.

Η συζήτηση αυτή, σε συνδυασμό με τη γραμμή περί μαζικών άρσεων ασυλίας «γαλάζιων» βουλευτών, τα ονόματα των οποίων βρέθηκαν στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκάλεσε έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κ.Ο. της ΝΔ, οι οποίες κορυφώθηκαν με την ανοιχτή επιστολή των «πέντε», με την οποία ασκούσαν δριμεία κριτική στο μοντέλο διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους».

Όπως προαναφέρθηκε, ο βασικός στόχος της κριτικής ήταν πρόσωπα του πρωθυπουργικού επιτελείο – ή, μάλλον, ένα πρόσωπο, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος. Ωστόσο, όπως επισήμαιναν στην ανοιχτή επιστολή τους οι «πέντε», «το επιτελικό κράτος διεκδικεί τον απόλυτο έλεγχο, πιστώνεται τις επιτυχίες, αλλά, όταν εμφανίζονται σοβαρές παθογένειες, η ευθύνη διαχέεται προς τα κάτω και ιδιαίτερα προς τους βουλευτές».

Η δημοσιοποίηση της κριτικής αυτής, η οποία υποβόσκει στο εσωτερικό της ΝΔ εδώ και κάμποσο καιρό υποχρέωσε την κυβέρνηση σε μια άσκηση δύσκολης ισορροπίας: από τη μία να υπερασπιστεί το μοντέλο διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει εδώ και σχεδόν επτά χρόνια και από την άλλη να διαβεβαιώσει τους βουλευτές ότι δεν υποτιμά το ρόλο τους, ούτε τους μεταχειρίζεται ως αποδιοπομπαίους τράγους, όταν τα πράγματα στραβώνουν.

Ο Μητσοτάκης εξηγεί

Και όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το βάρος της διαχείρισης της κρίσης έπεσε στον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επί δύο ημέρες επιχειρεί να εξηγήσει τι ακριβώς είναι το «επιτελικό κράτος» και πώς αυτό λειτουργεί υπέρ και της ομαλής και πιο αποτελεσματικής λειτουργίας της κυβέρνησης, χωρίς να παραγκωνίζει τους βουλευτές της «γαλάζιας» παράταξης.

Αυτό έκανε και χθες, όταν στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο σημείωσε ότι «μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση (σ.σ. περιφερειακή ανάπτυξη), η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων αποκτά μία ξεχωριστή σημασία».

Μια μέρα νωρίτερα, ο πρωθυπουργός από το Ναύπλιο είχε εξηγήσει ότι «επιτελικό κράτος σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός, ο οποίος μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μία χώρα, να μπορούμε να την κάνουμε κάπως πιο απλή, για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να θέτουμε προτεραιότητες και όποτε χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός, να μπορεί ο Άκης Σκέρτσος, με την ιδιότητά του, η Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης να παρεμβαίνει, όχι για να καπελώνει κανέναν, αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού».

«Άρα, ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε ούτε πρέπει να το θεοποιούμε. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα στον κόσμο η οποία να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης», είχε υπογραμμίσει, προσπαθώντας να εκτονώσει την κατάσταση και, ταυτόχρονα να υπερασπιστεί μια κεντρική κυβερνητική επιλογή.

Παρά ταύτα, οι πληροφορίες λένε ότι η αναταραχή μεταξύ των «γαλάζιων» βουλευτών δεν έχει καταλαγιάσει – αντιθέτως, μάλιστα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός από την τοποθέτηση στο Ναύπλιο του ίδιου του Ά. Σκέρτσου, κάτι που αναμένεται να εκδηλωθεί και στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ στις 7 Μαΐου, οπότε και πολλοί βουλευτές αναμένεται να ασκήσουν κριτική εφ’ όλης της ύλης.

