ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 23:08
Παρέμβαση της Ελλάδας στον ΟΗΕ κατά της χρήσης από την Τουρκία του όρου «τουρκικά στενά» για τα Στενά του Βοσπόρου

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη θαλάσσια ασφάλεια που διοργάνωσε το Μπαχρέιν, η Ελλάδα απάντησε στη δήλωση του Τούρκου Μονίμου Αντιπροσώπου Αχμέντ Γιλντίζ, o οποίος έκανε λόγο για «Τουρκικά Στενά».

«Η Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των πλοίων μέσω αυτών των θαλάσσιων οδών. Το καθεστώς διέλευσης μέσω των Τουρκικών Στενών ρυθμίζεται από τη Σύμβαση του Μοντρέ, η οποία καθιερώνει μια πολιτική και στρατιωτική ισορροπία στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ των παράκτιων και των μη παράκτιων χωρών από το 1936», ανέφερε ο Τούρκος Μόνιμος Αντιπρόσωπος.

Ο Αναπ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Ιωάννης Σταματέκος ανέφερε ότι «η Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 είναι το μοναδικό διεθνές νομικό κείμενο που ρυθμίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και στον Βόσπορο, και εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτά».

Ο κ. Σταματέκος συνέχισε λέγοντας ότι «επομένως, ο σεβασμός της ορολογίας της Σύμβασης του Μοντρέ αποσκοπεί στη διατήρηση και την επιβεβαίωση αυτής της ελευθερίας που κατοχυρώνεται σε αυτήν».

«Η χρήση του όρου “Τουρκικά Στενά” δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, όσον αφορά στο καθεστώς των Στενών. Η ορολογία σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μοντρέ είναι “τα Στενά”, και συγκεκριμένα “Στενά των Δαρδανελίων, της Θάλασσας του Μαρμαρά και του Βοσπόρου”», ανέφερε ο κ. Σταματέκος.

