Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Φαραντούρη και του ζητά να παραδώσει την έδρα – «Δεν παραδίδω την έδρα», λέει ο ευρωβουλευτής, «ο ΣΥΡΙΖΑ δαιμονοποιεί τη μαζική κινητοποίηση πολιτών»

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη από την ευρωομάδα του κόμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, η διαγραφή του πάρθηκε μετά από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου που δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις του ευρωβουλευτή για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το πολιτικό μέλλον του, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσχωρήσει σε κόμμα με την Μαρία Καρυστιανού.

«Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλαος Φαραντούρης τίθεται εκτός της ευρωομάδας του κόμματος.

Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Κουμουνδούρου: Γιατί ήταν μονόδρομος η αποπομπή Φαραντούρη

Ειδικότερα, από την Κουμουνδούρου, αιτιολογούν πιο αναλυτικά την απόφαση για την διαγραφή Φαραντούρη ως εξής:

Παραπέμπουν στο χθεσινοβραδινό τηλεφώνημα Φάμελλου προς τον Νικόλα Φαραντούρη, κατά το οποίο, όπως λένε αρμόδιες πηγές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του κατέστησε σαφές πως τα δημοσιεύματα σχετικά με το κόμμα Καρυστιανού και οι χθεσινές του δηλώσεις «προσβάλλουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ». Ο Φαραντούρης φέρεται να διαβεβαίωσε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελλος του ζήτησε να υπάρξει μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση.

Ακολούθησαν σήμερα οι νεότερες δημόσιες δηλώσεις Φαραντούρη, με τις οποίες όμως φάνηκε να υπεκφεύγει και να μην δεσμεύεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λένε από την Κουμουνδούρου ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, απαιτούν οι ευρωβουλευτές του κόμματος να λειτουργούν «χωρίς κρυφά χαρτιά, χωρίς κρυφές ατζέντες και χωρίς προϋποθέσεις» και προφανώς «να βελτιώνουν τη δράση και την επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ παντού, χωρίς να εκμεταλλεύονται την ψήφο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε σε άλλα κόμματα».

Στο βαθμό που ο Νικόλας Φαραντούρης δεν φάνηκε να δεσμεύεται σε αυτό το πλαίσιο αρχών, λένε από την Κουμουνδούρου, ήταν μονόδρομος η αποπομπή του από την ευρωομάδα και το αίτημα να επιστρέψει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Φαραντούρης: Δεν επιστρέφω την έδρα

Από την πλευρά του, ο Ν. Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι δεν επιστρέφει την έδρα και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής είπε ότι «συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. “Δικαιοσύνη παντού” ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ… pic.twitter.com/zXlkanLAq3 — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 7, 2026

