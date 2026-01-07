Nικόλας Φαραντούρης: Μένει μέχρι να φύγει – Τι διαμηνύει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

«Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».

Αυτό τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 ξεκαθαρίζοντας τη στάση του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης.

Αφού αρνήθηκε να τοποθετηθεί επί της κριτικής Πολάκη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το κόμμα του «να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και που θέλει να βρίσκεται».

«Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Αν αλλάξει κάτι θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή» κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Στην ερώτηση, δε, τι είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής τον κάλεσε ζητώντας εξηγήσεις, ο κ. Φαραντούρης απάντησε «του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια.

Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ότι αφορά τη Μαρία Καρυστιανού ο κ. Φαραντούρης χαραχτήρισε «καλοδεχούμενη» την «μετεξέλιξη ακόμα και θεσμική ενός κινήματος πολιτών» και θετική την «κάθοδο στον πολιτικό στίβο ενός προσώπου, μιας ανώνυμης γυναίκας μέχρι πρωτινός, χωρίς κομματικές περγαμηνές, χωρίς κομματική ζύμωση, που μία τραγική συγκυρία της μοίρας την έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για Δικαιοσύνη».

«Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία» συμπλήρωσε ο κ. Φαραντούρης.

