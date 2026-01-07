ΠΑΣΟΚ: Οι καραμπόλες και το κόμμα Καρυστιανού μπλοκάρουν τον Τσίπρα και δίνουν ανάσες – Καμπάνια για την ενέργεια με το βλέμμα στους αγρότες

Το 2026 ήρθε με φόρα ανακατεύοντας από νωρίς την τράπουλα του πολιτικού σκηνικού. Είναι αναμφίβολα η χρονιά των νέων κομμάτων.

Το πρώτο από αυτά ξεπρόβαλλε ήδη μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού στο Kontra που προανήγγειλε ανοιχτά την δημιουργία του πολιτικού της φορέα. Οι καραμπόλες στην αντιπολίτευση φαίνεται όμως ότι δίνουν ανάσες στο ΠΑΣΟΚ.

Η έλευση της Μαρίας Καρυστιανού, καθυστερεί τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τραβά πίσω τα σχέδιά του, ώστε οι δικές του επίσημες ανακοινώσεις να μην συμπέσουν με το κόμμα Καρυστιανού. Παράμετρος που δίνει χώρο στο ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει να κινείται ως ο μόνος σταθερός αντιπολιτευτικός πυλώνας. Παράλληλα κατά τις εκτιμήσεις της Χαριλάου Τρικούπη η πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού θα πλήξει τον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και δημοσκοπικά, ενώ το ΠΑΣΟΚ όχι.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στη χριστουγεννιάτικη συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει στα χέρια του δεν χάνει περισσότερο από 0,7% από τα ενδεχόμενα νέα κόμματα. Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ οδεύει προς το συνέδριο του χωρίς την πίεση του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα έχει μπει στις μετρήσεις του Μαρτίου αφού θα ιδρυθεί πολύ αργότερα. Όπως εκτιμούν έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ η δεξαμενή της αντισυστημικής ψήφου που θα αντλήσει δυνάμεις η Μαρία Καρυστιανού «ξεφουσκώνει» τον Αλέξη Τσίπρα που είναι ο βασικός ανταγωνιστής στην κεντροαριστερά, την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Έτσι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλέπουν ξανά μισογεμάτο το ποτήρι καθώς δεν θα απειληθεί η θέση τους στο δίπολο με την ΝΔ και ανοίγουν τον βηματισμό τους προγραμματικά.

Το ΠΑΣΟΚ ρίχνει το βάρος στην ατζέντα της ενέργειας με διαδικτυακή καμπάνια με τις θέσεις τους και άρθρα στελεχών του σε ΜΜΕ. Θα παρουσιαστούν οι προτάσεις του για 7 λεπτά την κιλοβατώρα στους αγρότες, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενεργειακές κοινότητες.

Την Πέμπτη θα ακολουθήσει η παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για τα νοικοκυριά αλλά και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρουσιαστεί η συνολική πολιτική για την δίκαιη πράσινη μετάβαση. Η κορύφωση της καμπάνιας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στη συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη που επλήγη από την βίαιη απολιγνιτοποίηση, συνταγή που επέλεξε η κυβέρνηση.

