06.01.2026 13:53

Επίθεση από αγνώστους σε γραφεία της ΝΔ στη Πεύκη

06.01.2026 13:53
nd-tzamaria-pefki

Άγνωστοι πέταξαν αντικείμενα και έσπασαν την τζαμαρία στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη.

Το περιστατικό έγινε χθες βράδυ έξω από τα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών.

Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», προσθέτει.

