ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

06.01.2026 08:30

ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική δημιουργίας αντικυβερνητικού μετώπου με απομόνωση της ΝΔ – Άνοιγμα στο κέντρο με παρακαταθήκη Σημίτη

06.01.2026 08:30
pasok new

«Είναι η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά, είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι γίνουν και μοιραίοι για την χώρα» αναφέρει σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Μάλιστα συνοδεύεται από τον φορτισμένο τίτλο «στίγμα για την ΝΔ η δήλωση Μητσοτάκη», αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την σύλληψη Μαδούρο. Στόχευση της Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί η δημιουργία ενός αντικυβερνητικού μετώπου στο οποίο θα πρωτοστατήσει το ΠΑΣΟΚ και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ενώνουν πιο εύκολα από άλλα πεδία τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Ακριβώς για αυτό τον λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση θα επιμείνει προσπαθώντας να απομωνώσει την κυβέρνηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Φανάρι που βρίσκεται για τα Φώτα αναφερόμενος στη διεθνή εμβέλεια του Πατριάρχη Βαρθολομαίου που συνάντησε δήλωσε στον απόηχο των γεγονότων: «Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί κάθε συνάντηση μαζί σας είναι ένα μάθημα ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης, σοφίας και διορατικότητας, γιατί σε αυτές τις κρίσιμες για την ανθρωπότητα στιγμές που κερδίζει έδαφος η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο νόμος του ισχυρού σε βάρος του διεθνούς δικαίου αυτά τα μαθήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εύχομαι το 2026 να φέρει περισσότερα αισιόδοξα μηνύματα για την ανθρωπότητα, περισσότερη ειρήνη και ευημερία».

Στη στρατηγική του αντικυβερνητικού μετώπου που επιθυμεί να συγκροτήσει και να πρωτοστατήσει το ΠΑΣΟΚ εντάσσεται προφανώς το αγροτικό. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση διά του κυβερνητικού εκπροσώπου υπογράμμισε ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη είναι τα τελικά και δεν θα υπάρξει άλλη ανοχή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα υποστηρίξει και σε αυτή την φάση της κλιμάκωσης τους αγρότες. «Ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση κόστους», υπογραμμίζουν στο ΠΑΣΟΚ κάνοντας σαφές ότι σε περίπτωση που επιλεχθεί η σκληρή αντιμετώπιση των αγροτών θα υπάρξει άγρια σύγκρουση.

Σημαία για το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια να διευρύνει τις δυνάμεις του στην δεξαμενή του κέντρου αποτελεί η παρακαταθήκη του Κώστα Σημίτη. Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του, σημειώνουν ότι υπήρξε ο Πρωθυπουργός της ισχυρής Ελλάδας και των πραγματικών μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα στη σχετική ανακοίνωση για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη εμπεριέχονται επίσης αιχμές για την κυβέρνηση, αυτή την φορά για την λειτουργία των θεσμών. «Σήμερα που οι θεσμοί δέχονται πρωτοφανή επίθεση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έργο του Κώστα Σημίτη για εμβάθυνση της δημοκρατίας, για ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της εξουσίας και πραγματική λογοδοσία είναι επίκαιρο όσο ποτέ», αναφέρεται.

Η συνταγή του αντικυβερνητικού μετώπου γίνεται μονόδρομος στην πορεία του ΠΑΣΟΚ για το συνέδριό του τον Μάρτιο, ώστε να παραμείνει σταθερά το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης προσδοκώντας την απελευθέρωση κεντρώων και όχι μόνων ψηφοφόρων από τις δεξαμενές της κυβέρνησης.

