ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05.01.2026 20:39

«H Ελλάδα επικαλείται επιλεκτικά το Διεθνές Δίκαιο» – Τουρκοκύπριοι σφυροκοπούν τη στάση της Αθήνας για τη Βενεζουέλα

Για δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εξωτερική πολιτική κατηγορούν τη χώρα μας λογαριασμοί στα social media που φαίνεται να προέρχονται από τα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Ειδικότερα, λογαριασμός που τιτλοφορείται «Νέοι Τουρκοκύπριοι» με αρκετά μεγάλο κοινό, αναφέρεται στη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, κατά την οποία σημειώνει ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών των ΗΠΑ».

«Ελληνικές και ελληνοκυπριακές αναφορές κατακλύζουν συνεχώς τις αναρτήσεις μας με ψηφίσματα του ΟΗΕ και διαλέξεις περί «διεθνούς δικαίου» κάθε φορά που αναφέρεται η Τουρκοκύπρια (sic) ή η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (sic). Κι όμως, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας λέει ανοιχτά ότι η νομιμότητα δεν έχει σημασία. Τα διπλά μέτρα και σταθμά μιλάνε από μόνα τους… Αυτή είναι η ίδια νοοτροπία που είδε τους Ελληνοκύπριους να διαλύουν παράνομα και αντισυνταγματικά την Κυπριακή Δημοκρατία το 1963. Είναι η ίδια νοοτροπία που οδήγησε στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, το οποίο υποστηρίχθηκε από την ελληνική χούντα, σε μια προσπάθεια προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα. Το διεθνές δίκαιο επικαλείται επιλεκτικά – και εγκαταλείπεται όταν δεν είναι βολικό», αναφέρει η ανάρτηση της ομάδας, η οποία εμφανώς βρήκε «χαραμάδα» να αμφισβητήσει το δίκαιο της ελληνικής επίκλησης στο Διεθνές Δίκαιο τόσο στο Κυπριακό, όσο και απέναντι στις απειλές του Ερντογάν για το Αιγαίο.

1 / 3