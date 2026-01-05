Μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, λέει η πρωθυπουργός της Δανίας

Μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος τόσο της στρατιωτικής συμμαχίας όσο και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», προειδοποίησε η ηγέτης της Δανίας, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Αφού έλαβε χώρα η στρατιωτική του επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «πολύ απεγνωσμένα» – ανανεώνοντας τους φόβους για μια αμερικανική εισβολή στο σε μεγάλο βαθμό αυτόνομο νησί, το οποίο είναι πρώην δανική αποικία και παραμένει μέρος του δανικού βασιλείου. Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας της Γροιλανδίας εξακολουθεί να ελέγχεται από την Κοπεγχάγη.

Η Μέτε Φρέντερικσεν, η πρωθυπουργός της Δανίας, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ σε έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα ήταν το τέλος «των πάντων».

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα θα σταματούσαν – αυτό περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ και επομένως την ασφάλεια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε η Φρέντερικσεν στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Τα σχόλιά της ήρθαν μετά την άμεση δήλωση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, στην οποία προέτρεψε τον Τραμπ να εγκαταλείψει τις «φαντασιώσεις του για προσάρτηση» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εντελώς και εντελώς απαράδεκτη» ρητορική, δηλώνοντας: «Φτάνει πια».

«Οι απειλές, οι πιέσεις και οι συζητήσεις για προσάρτηση δεν έχουν θέση μεταξύ φίλων», δήλωσε ο Νίλσεν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν μιλάς έτσι σε έναν λαό που έχει δείξει υπευθυνότητα, σταθερότητα και αφοσίωση ξανά και ξανά. Φτάνει πια. Τέλος η πίεση. Τέλος τα υπονοούμενα. Τέλος οι φαντασιώσεις για προσάρτηση».

Η Γροιλανδία, είπε, ήταν «ανοιχτή στον διάλογο», αλλά έπρεπε να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, «όχι με τυχαίες και ασεβείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Πρόσθεσε: «Η Γροιλανδία είναι το σπίτι μας και η επικράτειά μας. Και έτσι θα παραμείνει».

Η Φρέντερικσεν δήλωσε ότι η κυβέρνησή της κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει μια επίθεση στη Γροιλανδία και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ασκούν «απαράδεκτη πίεση», χαρακτηρίζοντάς την ως «παράλογη επίθεση στην παγκόσμια κοινότητα».

«Δεν μπορείτε να μπείτε και να καταλάβετε μέρος του εδάφους μιας άλλης χώρας», δήλωσε στον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR, προσθέτοντας: «Εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, όλα θα σταματήσουν.

Έχω πει από την αρχή ότι δυστυχώς πιστεύω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος το λέει στα σοβαρά αυτό. Έχω επίσης καταστήσει πολύ σαφές ποια είναι η θέση της Δανίας. Και η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ».

Ήταν «πολύ σαφής» στον Τραμπ, δημόσια και κατ’ ιδίαν, δήλωσε η Φρέντερικσεν, προσθέτοντας ότι θα «κάνει τα πάντα… για να αγωνιστεί για τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες και τη διεθνή κοινότητα που έχουμε χτίσει».

Η ΕΕ τη Δευτέρα δήλωσε ότι δεν θα σταματήσει να υπερασπίζεται την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας, ιδίως όταν πρόκειται για ένα μέλος του μπλοκ των 27 μελών.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να τηρεί τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Anitta Hipper. «Αυτές είναι παγκόσμιες αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε, ακόμη περισσότερο αν αμφισβητείται η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ωστόσο, η πίεση στη Δανία, η οποία αντιμετωπίζει γενικές εκλογές φέτος, αυξάνεται για να προχωρήσει πέρα ​​από τη διπλωματία και να εκπονήσει πιο συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα ανταποκριθεί σε περίπτωση εισβολής στη Γροιλανδία.

Η Aaja Chemnitz, μέλος του δανικού κοινοβουλίου από τη Γροιλανδία και εκπρόσωπος του κόμματος Inuit Ataqatigiit, δήλωσε ότι αν και δεν πίστευε ότι μια εισβολή ήταν επικείμενη, οι Γροιλανδοί θα πρέπει να «προετοιμαστούν για το χειρότερο».

«Πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο και να προετοιμαστούμε για το χειρότερο. Έτσι το βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή». «Βρισκόμαστε σε μια ανησυχητική κατάσταση». Η ίδια είπε ότι τα τελευταία σχόλια του Τραμπ ήταν «οι χειρότερες και πιο σοβαρές» από τις απειλές του για τη Γροιλανδία και σηματοδότησαν την ανάδυση μιας «νέας παγκόσμιας τάξης».

Μιλώντας στο Air Force One, ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν ανέμενε να αναλάβει δράση στη Γροιλανδία, λέγοντας ότι θα επανεξετάσει το θέμα «σε 20 ημέρες» πριν συνεχίσει να χλευάζει τις αμυντικές προσπάθειες της Δανίας.

«Αυτή τη στιγμή, η Γροιλανδία είναι γεμάτη με κινεζικά και ρωσικά πλοία παντού. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», είπε ο Τραμπ.

