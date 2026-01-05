Τραμπ: «Οι ΗΠΑ κυβερνούν πλέον την Βενεζουέλα» – Απειλές κατά Κολομβίας, Γροιλανδίας και Κούβας, αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, μετά τις δηλώσεις και ενέργειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν απέκλεισε ακόμη και στρατιωτική δράση κατά της Κολομβίας, ενώ επανέλαβε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «κυβερνούν» πλέον τη Βενεζουέλα, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σε επιχείρηση αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο Καράκας.

Απειλές Τραμπ κατά της Κολομβίας

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ανοιχτά με στρατιωτική επιχείρηση κατά της κυβέρνησης της Κολομβίας, δηλώνοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο «ακούγεται καλό» για τον ίδιο.

Σε ιδιαίτερα προκλητικό τόνο, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Κολομβιανού προέδρου Γουστάβο Πέτρο, τον οποίο χαρακτήρισε «άρρωστο τύπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι «δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη».

Αν και δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν άμεση στρατιωτική δράση, οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για πολλοστή φορά και τη θέση του κατά την οποία η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους — ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι μεγάλος αριθμός μελών του προσωπικού φύλαξης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που αποτελείτο ιδίως από υπηκόους της Κούβας, σκοτώθηκε στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του σοσιαλιστή πολιτικού στο Καράκας προχθές Σάββατο.

«Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες», τόνισε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, υπήρξαν «δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά».

Η Κούβα είναι έτοιμη να «πέσει»

Εκρινε πάντως ότι μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας, επειδή η κυβέρνηση της χώρας της Καραϊβικής μοιάζει έτοιμη να πέσει

Η αιχμαλώτιση Μαδούρο και το μήνυμα ισχύος των ΗΠΑ

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται στον απόηχο της αιφνιδιαστικής επιχείρησης αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο Καράκας, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι ΗΠΑ «συνδιαλλάσσονται με ανθρώπους που μόλις ορκίστηκαν» και, πιεζόμενος να διευκρινίσει ποιος κυβερνά τη χώρα, απάντησε ωμά:

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν πολλά μέλη της προσωπικής φρουράς του Μαδούρο, κυρίως Κουβανοί υπήκοοι, κάνοντας λόγο για «πολλούς νεκρούς στην άλλη πλευρά».

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την Κούβα, εκτιμώντας ότι δεν απαιτείται στρατιωτική επέμβαση, καθώς –όπως είπε– η κυβέρνηση της χώρας «μοιάζει έτοιμη να πέσει».

Στο εδώλιο της Νέας Υόρκης ο Μαδούρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή στο Μανχάταν το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για «ναρκοτρομοκρατία» και για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορίες τις οποίες η κυβέρνησή του αρνείται εδώ και χρόνια.

Έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο της Κολομβίας

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, κατήγγειλε την επιχείρηση των ΗΠΑ ως «απαγωγή χωρίς καμία νομική βάση», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

«Χωρίς νομική βάση για δράση κατά της κυριαρχίας ενός κράτους, η σύλληψη συνιστά απαγωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

El Papa rechaza la retención de Nicolas Maduro.



Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro.



Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 4, 2026

Πετρέλαιο, αγορές και τα αποθέματα της Βενεζουέλας

Οι εξελίξεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Οι τιμές υποχώρησαν αρχικά άνω του 1% στις ασιατικές αγορές, πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους.

Το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε κοντά στα 57 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώθηκε στα 60,45 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις επιπτώσεις της αμερικανικής επέμβασης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει άδεια σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους υδρογονάνθρακες της Βενεζουέλας, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνούν» τη χώρα μέχρι να υπάρξει «ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση».

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού παγκοσμίως, άνω των 303 εκατομμυρίων βαρελιών, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ. Ωστόσο, η παραγωγή της είχε περιοριστεί σε περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως πριν από την επέμβαση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, δεδομένου πως η χώρα αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας προσφοράς, οι επιπτώσεις στην αγορά θα παραμείνουν περιορισμένες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Βουλευτής καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου, στον Εισαγγελέα η υπόθεση

Σκληρή απάντηση της Δανίας στον Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Εντελώς τρελό να μιλάτε για έλεγχο, σταματήστε τις απειλές»

Στον κόσμο του ο Μίτσκοσκι: Κακό προηγούμενο οι αλλαγές που επιβλήθηκαν στη χώρα μου, όχι η σύλληψη του Μαδούρο