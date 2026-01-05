search
ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 00:05

Σκληρή απάντηση της Δανίας στον Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Εντελώς τρελό να μιλάτε για έλεγχο, σταματήστε τις απειλές»

05.01.2026 00:05
mette trump

Έντονη διπλωματική αντίδραση προκάλεσαν στη Δανία οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «απόλυτης ανάγκης» των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν κάλεσε την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές, ξεκαθαρίζοντας ότι το αυτόνομο έδαφος δεν πωλείται και ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα προσάρτησης.

Παράλληλα η πρωθυπουργός της Δανίας κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να “σταματήσουν τις απειλές τους εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου”.

“Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: είναι εντελώς τρελό να λέτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας“, δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο αυτού του αυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία, για την άμυνα των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του σήμερα στο περιοδικό Atlantic.

“Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας“, δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε δήλωσή της.

“Θα προέτρεπα έντονα, επομένως, τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται“.

