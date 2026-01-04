search
ΚΟΣΜΟΣ

04.01.2026 21:51

Μεντβέντεφ: «Παρά την προφανή παρανομία στη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τη συνέπεια στις ενέργειές του»

medvedev_2712_1460-820_new
credit: AP

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε σήμερα ότι οι ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βενεζουέλα ήταν παράνομες αλλά συνεπείς, γιατί (ο Τραμπ) υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ΗΠΑ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, παρά την προφανή παρανομία στη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί μια κάποια συνέπεια στις ενέργειές του. Αυτός και η ομάδα του υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας τους αρκετά σκληρά», τόνισε στο TASS.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Λατινική Αμερική θεωρείται η «πίσω αυλή» των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι ο Τραμπ φάνηκε να θέλει τον έλεγχο των προμηθειών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

«Το κύριο κίνητρο του “θείου Σαμ ήταν” πάντα απλό: οι προμήθειες των άλλων», επισήμανε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι εάν τέτοιες ενέργειες είχαν αναληφθεί εναντίον μιας ισχυρότερης χώρας, τότε θα θεωρούνταν πράξη πολέμου.

