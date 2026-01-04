search
04.01.2026 20:20

Κραν Μοντανά: Τραγικό φινάλε, ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

04.01.2026 20:20
kerakia-kallergi-montana

Αυλαία με τον πλέον τραγικό τρόπο έπεσε στην υπόθεση της 15χρονης ελληνοελβετίδας Αλίκης Καλλέργη η οποία βρέθηκε το μοιραίο βράδυ στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του πατέρα και του αδερφού της η νεαρή ταυτοποιήθηκε ως μια από τους νεκρούς. Νωρίτερα είχαν ταυτοποιηθεί ακόμη δυο κορίτσια με ελληνικές ρίζες όπως είχε αναφέρει η ΕΡΤ.

Πρόκειται για την Αλίσια και την Νταϊάνα, οι οποίες, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, έχουν ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας τους, καθώς ο ελληνικής καταγωγής παππούς τους ήταν γνωστός επιχειρηματίας στη Λωζάννη.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των ελβετικών αρχών, έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία έφηβοι ή νεαρά άτομα.

Όσον αφορά στους τραυματίες, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Οι εθνικότητές τους είναι: 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.

1 / 3