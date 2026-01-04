Κραν Μοντανά: Τραγικό φινάλε, ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αυλαία με τον πλέον τραγικό τρόπο έπεσε στην υπόθεση της 15χρονης ελληνοελβετίδας Αλίκης Καλλέργη η οποία βρέθηκε το μοιραίο βράδυ στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.
Σύμφωνα με αναρτήσεις του πατέρα και του αδερφού της η νεαρή ταυτοποιήθηκε ως μια από τους νεκρούς. Νωρίτερα είχαν ταυτοποιηθεί ακόμη δυο κορίτσια με ελληνικές ρίζες όπως είχε αναφέρει η ΕΡΤ.
Πρόκειται για την Αλίσια και την Νταϊάνα, οι οποίες, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, έχουν ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας τους, καθώς ο ελληνικής καταγωγής παππούς τους ήταν γνωστός επιχειρηματίας στη Λωζάννη.
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των ελβετικών αρχών, έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία έφηβοι ή νεαρά άτομα.
Όσον αφορά στους τραυματίες, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Οι εθνικότητές τους είναι: 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.
