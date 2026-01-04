Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή Πρόεδρο – Ο Τραμπ… την απειλεί με «υψηλότερο τίμημα από του Μαδούρο»

Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε σήμερα την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός, Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, την επόμενη μέρα της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Διαβάζοντας μια ανακοίνωση, ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες.

Ζητώντας την απελευθέρωση του Μαδούρο, ο στρατηγός Παντρίνο καταδίκασε επίσης την «εν ψυχρώ» δολοφονία ενός μέρους της ομάδας ασφάλειάς του.

Ένα μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του πρώην Προέδρου της Βενεζουέλας σκοτώθηκε κατά την αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψή του το Σάββατο, διευκρίνισε σήμερα το πρωί ο υπουργός Άμυνας, χωρίς να δώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Στην τηλεοπτική του δήλωση παράλληλα, ο Παντρίνο υποστήριξε την ανακήρυξη της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την κυριαρχία της.

Απειλεί την Ροντρίγκες ο Τραμπ

Kατά τα άλλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες “θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο” αν “δεν κάνει αυτό που είναι σωστό”, σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.

“Η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό”, συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τηλεφωνικά. Η Βενεζουέλα είναι “χρεοκοπημένη. Η χώρα αυτή είναι μια καταστροφή από κάθε άποψη”, τόνισε

