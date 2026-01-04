Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε καθήκοντα προέδρου με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανέλαβε τις εξουσίες του προέδρου στη Βενεζουέλα, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, που έκρινε πως εκείνη πρέπει να αναπληρώσει τον εκλεγμένο πρόεδρο λόγω της «ουσιαστικής αδυναμίας» να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο άφησε κενό εξουσίας στο Καράκας, με την αντιπολίτευση να εκδηλώνει αμέσως την επιθυμία να αναλάβει στέλεχός της το τιμόνι της χώρας.

Πριν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η Ροντρίγκεζ είχε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, κάτι που διέψευσε η ίδια, λέγοντας ότι η Βενεζουέλα έχει πρόεδρο.

Στο ενδιάμεσο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι η προβεβλημένη από την αντιπολίτευση και βραβευμένη με το νόμπελ Ειρήνης Μαρία Ματσάδο δεν μπορεί να ηγηθεί της χώρας.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) με το συμπέρασμα ότι ο Μαδούρο βρίσκεται σε «ουσιαστική και προσωρινή αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του».

Σύμφωνα με την εντολή, την οποία διάβασε η δικαστής Τάνια Ντ’ Αμέλιο σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό VTV, η Ροντρίγκες θα «αναλάβει και θα ασκήσει, ως αναπληρώτρια πρόεδρος, όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας»,

Το σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι σε περίπτωση προσωρινής ή απόλυτης απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος πρέπει να τον αντικαταστήσει.

