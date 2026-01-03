Νικολάς Μαδούρο: Η πρώτη φωτογραφία του μετά τη σύλληψή του από άνδρες της Delta Force – Η δημοσίευση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας (Photos)

Την πρώτη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψη του ίδιου και της συζύγου του από δυνάμεις της Delta Force των ΗΠΑ φέρνει στη δημοσιότητα μέσο της Βενεζουέλας.

Συγκεκριμένα, το WRadio δημοσίευσε μια φωτογραφία του προέδρου της Βενεζουέλας από το εσωτερικό ελικοπτέρου με χειροπέδες.

Ο Μαδούρο στη φωτογραφία, φορώντας ανοιχτόχρωμα ρούχα, είναι καθισμένος με άνδρες που φέρουν στολές παραλλαγής αριστερά και δεξιά του.

Η φωτογραφία από τον Τραμπ

Φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του έδωσε στη δημοσιότητα και ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτή φαίνεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να έχει καλυμμένα τα μάτια του και τα χέρια του δεμένα.

Ο Μαδούρο είναι επάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima, φοράει γκρι φόρμα και έχει τόσο τα μάτια όσο και τα αυτιά του καλυμμένα. Τα χέρια του είναι δεμένα και με δυσκολία κρατάει ένα μπουκάλι νερό.

Η επιχείρηση των 30 λεπτών που οδήγησε στον Μαδούρο

Σύμφωνα με το AP, η επιχείρηση των ΗΠΑ διήρκεσε λιγότερο από 30 λεπτά.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας εξέδωσε απαγόρευση των εμπορικών πτήσεων των ΗΠΑ στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας λόγω «συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας» πριν από τις εκρήξεις.

Βενεζουέλα: Στρατιωτική βάση, αεροδρόμιο και λιμάνι έπληξαν οι ΗΠΑ

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα Καράκας και στις ακτές της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με τον Νταβίντ Σμολάνσκι, εκπρόσωπο της Βενεζουελανής αντιπολίτευσης και στενό συνεργάτη της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, οι τοποθεσίες που φέρονται να χτυπήθηκαν είναι:

Fuerte Tiuna, η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας και βασικό κέντρο διοίκησης στο Καράκας

La Carlota, το κύριο στρατιωτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας

El Volcán, εγκατάσταση τηλεπικοινωνιών και σημάτων

Λιμάνι Λα Γκουάιρα, κομβικός εμπορικός και στρατηγικός λιμένας στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας

