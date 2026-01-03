search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 19:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2026 18:41

Νικολάς Μαδούρο: Η πρώτη φωτογραφία του μετά τη σύλληψή του από άνδρες της Delta Force – Η δημοσίευση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας (Photos)

03.01.2026 18:41
madouro11

Την πρώτη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψη του ίδιου και της συζύγου του από δυνάμεις της Delta Force των ΗΠΑ φέρνει στη δημοσιότητα μέσο της Βενεζουέλας.

Συγκεκριμένα, το WRadio δημοσίευσε μια φωτογραφία του προέδρου της Βενεζουέλας από το εσωτερικό ελικοπτέρου με χειροπέδες.

Ο Μαδούρο στη φωτογραφία, φορώντας ανοιχτόχρωμα ρούχα, είναι καθισμένος με άνδρες που φέρουν στολές παραλλαγής αριστερά και δεξιά του.

Η φωτογραφία από τον Τραμπ

Φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του έδωσε στη δημοσιότητα και ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτή φαίνεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να έχει καλυμμένα τα μάτια του και τα χέρια του δεμένα.

Ο Μαδούρο είναι επάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima, φοράει γκρι φόρμα και έχει τόσο τα μάτια όσο και τα αυτιά του καλυμμένα. Τα χέρια του είναι δεμένα και με δυσκολία κρατάει ένα μπουκάλι νερό.

Η επιχείρηση των 30 λεπτών που οδήγησε στον Μαδούρο

Σύμφωνα με το AP, η επιχείρηση των ΗΠΑ διήρκεσε λιγότερο από 30 λεπτά.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας εξέδωσε απαγόρευση των εμπορικών πτήσεων των ΗΠΑ στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας λόγω «συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας» πριν από τις εκρήξεις.

Βενεζουέλα: Στρατιωτική βάση, αεροδρόμιο και λιμάνι έπληξαν οι ΗΠΑ

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα Καράκας και στις ακτές της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με τον Νταβίντ Σμολάνσκι, εκπρόσωπο της Βενεζουελανής αντιπολίτευσης και στενό συνεργάτη της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, οι τοποθεσίες που φέρονται να χτυπήθηκαν είναι:

  • Fuerte Tiuna, η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας και βασικό κέντρο διοίκησης στο Καράκας
  • La Carlota, το κύριο στρατιωτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας
  • El Volcán, εγκατάσταση τηλεπικοινωνιών και σημάτων
  • Λιμάνι Λα Γκουάιρα, κομβικός εμπορικός και στρατηγικός λιμένας στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας

Διαβάστε επίσης:

Σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ: Αντιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας


Γαλλία: Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη Μαδούρο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Πηγή της CIA αποκαλύπτει: Έτσι εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Μαδούρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται για 23η ημέρα η αγωνία της οικογένειας του αγνοούμενου γιατρού που εξαφανίστηκε στην Κρήτη – Κανένα σημάδι ζωής

amerikanoi-komantos
ΚΟΣΜΟΣ

Delta Force ποια είναι η επίλεκτη αμερικανική στρατιωτική ομάδα που οργάνωσε και εκτέλεσε τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο

madouro11
ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Η πρώτη φωτογραφία του μετά τη σύλληψή του από άνδρες της Delta Force – Η δημοσίευση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας (Photos)

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας

gripi-covid-new
ΥΓΕΙΑ

Οι γιορτές έφεραν την έξαρση: Σαρώνει η γρίπη Α (H3N2) – Γιατί φέτος είναι πιο σκληρή, ένας ειδικός εξηγεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 19:05
kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται για 23η ημέρα η αγωνία της οικογένειας του αγνοούμενου γιατρού που εξαφανίστηκε στην Κρήτη – Κανένα σημάδι ζωής

amerikanoi-komantos
ΚΟΣΜΟΣ

Delta Force ποια είναι η επίλεκτη αμερικανική στρατιωτική ομάδα που οργάνωσε και εκτέλεσε τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο

madouro11
ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Η πρώτη φωτογραφία του μετά τη σύλληψή του από άνδρες της Delta Force – Η δημοσίευση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας (Photos)

1 / 3