Γαλλία: Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη Μαδούρο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο παραβιάζει την αρχή της μη καταφυγής στη βία, η οποία αποτελεί θεμέλιο του διεθνούς δικαίου. Η Γαλλία επαναλαμβάνει ότι καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν και ότι μόνο ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του», έγραψε ο Μπαρό στο X.

Υπενθυμίζεται ότι, σε αντίστοιχες δηλώσεις, προχώρησε νωρίτερα και το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης:

