Γαλλία: Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη Μαδούρο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
«Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο παραβιάζει την αρχή της μη καταφυγής στη βία, η οποία αποτελεί θεμέλιο του διεθνούς δικαίου. Η Γαλλία επαναλαμβάνει ότι καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν και ότι μόνο ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του», έγραψε ο Μπαρό στο X.
Υπενθυμίζεται ότι, σε αντίστοιχες δηλώσεις, προχώρησε νωρίτερα και το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
Διαβάστε επίσης:
Πηγή της CIA αποκαλύπτει: Έτσι εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Μαδούρο
OHE: «Η ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο»
Βανς για Μαδούρο: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη Δικαιοσύνη επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.