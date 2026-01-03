search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 18:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2026 17:13

OHE: «Η ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο»

03.01.2026 17:13
Guterres

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι έντονα ανήσυχος από την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία δημιουργεί «ένα επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού – από όλους – του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ανησυχεί βαθιά για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Διαβάστε επίσης:

Μαδούρο: Οι ΗΠΑ του απήγγειλαν κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατική συνωμοσία – Τραμπ: «Θα εμπλακούμε στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας»

Βενεζουέλα: Στη Ρωσία η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες – Καταδίκη της Μόσχας στην επίθεση των ΗΠΑ

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amerikanoi-komantos
ΚΟΣΜΟΣ

Delta Force ποια είναι η επίλεκτη αμερικανική στρατιωτική ομάδα που οργάνωσε και εκτέλεσε τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο

madouro11
ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Η πρώτη φωτογραφία του μετά τη σύλληψή του από άνδρες της Delta Force

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας

gripi-covid-new
ΥΓΕΙΑ

Οι γιορτές έφεραν την έξαρση: Σαρώνει η γρίπη Α (H3N2) – Γιατί φέτος είναι πιο σκληρή, ένας ειδικός εξηγεί

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Μπρούμυτα μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε η σορός του 45χρονου πυροσβέστη, στα 200 μέτρα από το αυτοκίνητό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 18:50
amerikanoi-komantos
ΚΟΣΜΟΣ

Delta Force ποια είναι η επίλεκτη αμερικανική στρατιωτική ομάδα που οργάνωσε και εκτέλεσε τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο

madouro11
ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Η πρώτη φωτογραφία του μετά τη σύλληψή του από άνδρες της Delta Force

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας

1 / 3