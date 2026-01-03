OHE: «Η ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι έντονα ανήσυχος από την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία δημιουργεί «ένα επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού – από όλους – του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ανησυχεί βαθιά για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Διαβάστε επίσης:

Μαδούρο: Οι ΗΠΑ του απήγγειλαν κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατική συνωμοσία – Τραμπ: «Θα εμπλακούμε στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας»

Βενεζουέλα: Στη Ρωσία η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες – Καταδίκη της Μόσχας στην επίθεση των ΗΠΑ

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας