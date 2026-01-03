search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 16:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2026 16:00

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας

03.01.2026 16:00
black out new

Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκονται από το πρωί χωρίς ρεύμα, έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί και διεξάγονται έρευνες με την υποψία εμπρησμού. Στο μεταξύ είναι ακόμη ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, με την κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής να επιβαρύνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Διαβάστε επίσης:

Χτύπημα στην Βενεζουέλα: Το μήνυμα Τραμπ στην Κίνα

Ανάλυση BBC για τη σύλληψη Μαδούρο: Η επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα

Ρωσία: «Άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση του Νικολάς Μαδούρο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Οι ΗΠΑ του απήγγειλαν κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατική συνωμοσία

ofi-olympiakos-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

antiproedros venezuelas (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στη Ρωσία η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες – Καταδίκη της Μόσχας στην επίθεση των ΗΠΑ

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis

Σέρρες: Τραγική κατάληξη για τον διοικητή της Πυροσβεστικής – Σε αυτόν ανήκει η σορός που βρέθηκε

black out new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 16:43
trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Οι ΗΠΑ του απήγγειλαν κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατική συνωμοσία

ofi-olympiakos-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

antiproedros venezuelas (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στη Ρωσία η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες – Καταδίκη της Μόσχας στην επίθεση των ΗΠΑ

1 / 3