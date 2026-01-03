search
Ρωσία: «Άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση του Νικολάς Μαδούρο»

madouro putin 77- new

Η Μόσχα καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας ότι η «ιδεολογική εχθρότητα» επικράτησε της διπλωματίας, με τη ρωσική διπλωματία να ζητά «άμεσες» διευκρινίσεις σχετικά με την τύχη του Νικολάς Μαδούρο, υπογραμμίζοντας ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» από αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας «απομακρύνθηκε βίαια» από τη χώρα.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι από τις αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν βίαια από τη χώρα μετά τη σημερινή επιθετικότητα των ΗΠΑ», τόνισε σε νεότερη ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα ζητώντας «άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση αυτή».

Η Βενεζουέλα είναι ο κύριος σύμμαχος της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική, αν και η Μόσχα δεν προσφέρει βοήθεια στο Καράκας.

«Σήμερα το πρωί, οι ΗΠΑ διέπραξαν μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας. Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και κατακριτέο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες είναι αβάσιμα», πρόσθεσε το υπουργείο.

