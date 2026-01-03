Βενεζουέλα: Οι κρατικές εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ

Η παραγωγή και διύλιση πετρελαίου στην κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA της Βενεζουέλας, συνεχίζονται κανονικά σήμερα και σημαντικότερες εγκαταστάσεις της δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής που έγιναν για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Μια από τις πηγές είπε ότι υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές στο λιμάνι Λα Γκουάρια κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, που δεν χρησιμοποιείται όμως για πετρελαϊκές δραστηριότητες.

