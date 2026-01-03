search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 14:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2026 13:52

Βενεζουέλα: Οι κρατικές εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ

03.01.2026 13:52
venezouela epithesi (1)

Η παραγωγή και διύλιση πετρελαίου στην κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA της Βενεζουέλας, συνεχίζονται κανονικά σήμερα και σημαντικότερες εγκαταστάσεις της δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής που έγιναν για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Μια από τις πηγές είπε ότι υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές στο λιμάνι Λα Γκουάρια κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, που δεν χρησιμοποιείται όμως για πετρελαϊκές δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Διεθνής ανησυχία για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο επικίνδυνος Ντόναλντ Τραμπ: Ανάμεσα στον δήθεν ειρηνοποιό και τον πολεμοχαρή εισβολέα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panamas eisvoli 1989
ΚΟΣΜΟΣ

Μνήμες από την εισβολή στον Παναμά, «ξύπνησε» η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα

gripi new
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη μετά τις γιορτές: Διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

foitites_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διεγράφη φοιτητής που είχε εγγραφεί το… 1933 – Τα ευτράπελα μίας θορυβώδους διαδικασίας

venezouela epithesi (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Οι κρατικές εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν και τράκαραν αυτοκίνητο 38χρονου για να τον ακινητοποιήσουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 14:19
panamas eisvoli 1989
ΚΟΣΜΟΣ

Μνήμες από την εισβολή στον Παναμά, «ξύπνησε» η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα

gripi new
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη μετά τις γιορτές: Διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

foitites_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διεγράφη φοιτητής που είχε εγγραφεί το… 1933 – Τα ευτράπελα μίας θορυβώδους διαδικασίας

1 / 3