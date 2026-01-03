Βανς για Μαδούρο: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη Δικαιοσύνη επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας

Σε αναρτήσεις αναφορικά με τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, προχώρησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Χ, διαμηνύοντας ότι η ενέργεια των ΗΠΑ δεν ήταν παράνομη.

Συγκεκριμένα, ο Τζέι Ντι Βανς αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη σύλληψη του Μαδούρο και τόνισε: «Ο πρόεδρος προσέφερε πολλαπλές διεξόδους, αλλά ήταν απολύτως ξεκάθαρος σε όλη αυτή τη διαδικασία: Η διακίνηση ναρκωτικών πρέπει να σταματήσει και το κλεμμένο πετρέλαιο πρέπει να επιστραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μαδούρο είναι ο πιο πρόσφατος που διαπιστώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί όσα λέει».

Το μήνυμα σε όσους κάνουν λόγο για παράνομη επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

«Συγχαρητήρια στους γενναίους άνδρες των ειδικών δυνάμεών μας που έφεραν εις πέρας μια πραγματικά εντυπωσιακή επιχείρηση», συμπλήρωσε ο ίδιος στο Χ, ενώ αναφέρθηκε σε όσους υποστηρίζουν πως η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ήταν παράνομη.

«Και μια ανακοίνωση για όσους λένε ότι αυτό ήταν “παράνομο”: Ο Μαδούρο έχει πολλαπλές κατηγορίες εις βάρος του στις Ηνωμένες Πολιτείες για ναρκοτρομοκρατία. Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας», τόνισε ο Τζέι Ντι Βανς.

And PSA for everyone saying this was "illegal":



Maduro has multiple indictments in the United States for narcoterrorism. You don't get to avoid justice for drug trafficking in the United States because you live in a palace in Caracas. — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026

Διαβάστε επίσης:

Μαδούρο: Οι ΗΠΑ του απήγγειλαν κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατική συνωμοσία – Τραμπ: «Θα εμπλακούμε στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας»

Βενεζουέλα: Στη Ρωσία η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες – Καταδίκη της Μόσχας στην επίθεση των ΗΠΑ

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας