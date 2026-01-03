Βανς για Μαδούρο: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη Δικαιοσύνη επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε αναρτήσεις αναφορικά με τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, προχώρησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Χ, διαμηνύοντας ότι η ενέργεια των ΗΠΑ δεν ήταν παράνομη.
Συγκεκριμένα, ο Τζέι Ντι Βανς αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη σύλληψη του Μαδούρο και τόνισε: «Ο πρόεδρος προσέφερε πολλαπλές διεξόδους, αλλά ήταν απολύτως ξεκάθαρος σε όλη αυτή τη διαδικασία: Η διακίνηση ναρκωτικών πρέπει να σταματήσει και το κλεμμένο πετρέλαιο πρέπει να επιστραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μαδούρο είναι ο πιο πρόσφατος που διαπιστώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί όσα λέει».
«Συγχαρητήρια στους γενναίους άνδρες των ειδικών δυνάμεών μας που έφεραν εις πέρας μια πραγματικά εντυπωσιακή επιχείρηση», συμπλήρωσε ο ίδιος στο Χ, ενώ αναφέρθηκε σε όσους υποστηρίζουν πως η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ήταν παράνομη.
«Και μια ανακοίνωση για όσους λένε ότι αυτό ήταν “παράνομο”: Ο Μαδούρο έχει πολλαπλές κατηγορίες εις βάρος του στις Ηνωμένες Πολιτείες για ναρκοτρομοκρατία. Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας», τόνισε ο Τζέι Ντι Βανς.
Διαβάστε επίσης:
Μαδούρο: Οι ΗΠΑ του απήγγειλαν κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατική συνωμοσία – Τραμπ: «Θα εμπλακούμε στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας»
Βενεζουέλα: Στη Ρωσία η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες – Καταδίκη της Μόσχας στην επίθεση των ΗΠΑ
Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.