Ελληνική κοινή γνώμη: Καταρρέει η δημοτικότητα Τραμπ, τριπλάσια του Μακρόν, πιο ψηλά ακόμα και ο Πούτιν  

Μπορεί η κυβέρνηση να επενδύει πολλά στις καλές σχέσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ωστόσο, φαίνεται ότι οι Έλληνες δεν τρέφουν και ιδιαίτερη συμπάθεια στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιθέτως, όπως φαίνεται από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, ο ένοικος του Λευκού Οίκου απολαμβάνει ιδιαίτερα χαμηλής δημοτικότητας στην Ελλάδα, σε σημείο που να τον ξεπερνά ακόμα και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, παρότι η Μόσχα δεν είναι και πολύ φιλική έναντι της Αθήνας λόγω της στάσης που έχει κρατήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην κορυφή της… αγάπης των Ελλήνων βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συγκεντρώνει ποσοστό 54,3% θετικών απόψεων. Για μια σύγκριση, ο Τραμπ λαμβάνει ποσοστό θετικών απόψεων μόλις 19,7% (σχεδόν τρεις φορές κάτω από του Μακρόν) και ο Πούτιν 34% θετικών απόψεων.

Καλά, προφανώς η εξωτερική πολιτική δεν καθορίζεται από δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, είναι πλέον απολύτως προφανές ότι ο Τραμπ δεν είναι ο αγαπημένος των Ελλήνων…

