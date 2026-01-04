search
04.01.2026 19:03

Κραν Μοντάνα: Ταυτοποιήθηκαν οι 6 Ιταλοί που έχασαν την ζωή τους στην φωτιά

Όπως ανακοίνωσε ο  πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάντο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης των  6 Ιταλών πολιτών οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά.

Πρόκειται για νέους 14 με 17 ετών (δύο κοπέλες και τέσσερα αγόρια) οι οποίοι δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί απο το ελβετικό κλαμπ, την νύχτα της Πρωτοχρονιάς. 

«Υπάρχουν μοιραία συμβάντα, αλλά αυτό δεν ήταν μοιραίο συμβάν,  πρόκειται για τραγωδία η οποία μπορούσε να αποφευχθεί. Θα ήταν αρκετή λίγη πρόληψη και ένα ίχνος λογικής », δηλωσε ο Ιταλός πρέσβης.

