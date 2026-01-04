search
ΚΟΣΜΟΣ

04.01.2026 17:19

Βρήκε μέρα: Σύζυγος συμβούλου του Τραμπ ανέβασε χάρτη της Γροιλανδίας με τα χρώματα των ΗΠΑ, γράφοντας… «σύντομα»

04.01.2026 17:19
greenland

Οι άνθρωποι του Ντόναλντ Τραμπ έχουν πάθει… «παράκρουση μεγαλείου», κατά πως φαίνεται, μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του Στίβεν Μίλερ, ο οποίος είναι αναπληρωτής προσωπάρχη της αμερικανικής προεδρίας καισύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας του Τραμπ, ανήρτησε στον λογαριασμό της στο X το Σάββατο μια φωτογραφία της Γροιλανδίας χρωματισμένης με την αμερικανική σημαία! Μάλιστα είχε βάλει λεζάντα τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Στην κίνηση αυτή αντέδρασε ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ, ο οποίος  ζήτησε σήμερα «απόλυτο σεβασμό» στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας.

«Μια φιλική υπενθύμιση προς τις ΗΠΑ και το Βασίλειο της Δανίας: είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι», δήλωσε ο Τζέσπερ Μίλερ Σόρενσεν.

Βέβαια, η ανάρτηση δεν είναι τυχαία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η Γροιλανδία, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τους ορυκτούς πόρους του νησιού, καίτοι αυτό είναι έδαφος της Δανίας που διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία,

Να σημειωθεί ότι και η Γροιλανδία και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα, προσάρτησης στις ΗΠΑ.

Πάντως η υπόθεση της Βενεζουέλας σε συνδυασμό με την ανάρτηση της Μίλερ, φουντώνουν τους φόβους ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει στο επιθετικό μοτίβο με άγνωστες συνέπειες.

1 / 3