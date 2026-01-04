Κραν Μοντανά: Ποινική έρευνα κατά των δύο διευθυντών του μπαρ που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου

Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα σε βάρος των δύο διευθυντών μπαρ, στο Κραν-Μοντανά, στο οποίο ξέσπασε φονική πυρκαγιά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 100.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας στο καντόνι Βαλαί, η έρευνα αφορά τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια και του εμπρησμού από αμέλεια.

Όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά ευρήματα, η πιθανή αιτία της πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν-Μοντανά, φαίνεται να ήταν βεγγαλικά τοποθετημένα μέσα σε μπουκάλια, τα οποία μεταφέρονταν σε πολύ μικρή απόσταση από την οροφή. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Ο επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού Βαλαί, Στεφάν Γκάνζερ, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η έρευνα θα εξετάσει αν το μπαρ είχε υποβληθεί στις προβλεπόμενες ετήσιες επιθεωρήσεις κτιρίων. Τόνισε, ωστόσο, ότι έως σήμερα η πόλη δεν είχε εκφράσει ανησυχίες ούτε είχε αναφέρει προβλήματα προς τις καντονιακές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το μπαρ ανήκει σε ζευγάρι Γάλλων.

Από την πλευρά του, ο Ελβετός υπουργός Δικαιοσύνης Μπέατ Γιανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κραν-Μοντανά το Σάββατο ότι η άμεση προτεραιότητα των αρχών είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες, καθώς και η ταυτοποίηση των θυμάτων.

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναγνώρισε 16 ακόμη άτομα από τα 40 που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά.

Μεταξύ των ταυτοποιημένων ατόμων περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί, δύο Ιταλοί, ένα άτομο με υπηκοότητα από Ιταλία και ΗΑΕ, ένας Ρουμάνος, ένας Γάλλος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την αστυνομία του Βάλε. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής 24 από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά.

