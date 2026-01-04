search
04.01.2026 13:41

Ρωσία: Ένας νεκρός και 2 τραυματίες, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί, από ουκρανικό πλήγμα στο Μπελγκορόντ (Video)

04.01.2026 13:41
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα, μια γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) σε όχημα στη δυτική ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπελγκορόντ, αναστατώνοντας την τοπική κοινότητα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, μέσω Telegram ενημέρωσε ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πυροσβέστες επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο όχημα μετά την επίθεση. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 42 ουκρανικά UAV σήμερα το πρωί, επιπλέον των 90 που είχαν καταρριφθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανάμεσα στα οποία και τρία που στόχευαν τη Μόσχα.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιοχές όπως το Μπελγκορόντ και άλλες μεθοριακές ζώνες της Ρωσίας γίνονται ολοένα πιο συχνές, εντείνοντας την ένταση στα δυτικά σύνορα της χώρας.

1 / 3