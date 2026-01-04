Ρωσία: Ένας νεκρός και 2 τραυματίες, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί, από ουκρανικό πλήγμα στο Μπελγκορόντ (Video)

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα, μια γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) σε όχημα στη δυτική ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπελγκορόντ, αναστατώνοντας την τοπική κοινότητα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, μέσω Telegram ενημέρωσε ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πυροσβέστες επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο όχημα μετά την επίθεση. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία.

It is critically important for Ukraine that partner support continues – steady defense assistance and reinforcement of our air defense. Almost every day, lives in Ukraine are under threat because of Russian attacks and strikes using various types of weapons against our people.… pic.twitter.com/0Z4N1DoCm4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2026

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 42 ουκρανικά UAV σήμερα το πρωί, επιπλέον των 90 που είχαν καταρριφθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανάμεσα στα οποία και τρία που στόχευαν τη Μόσχα.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιοχές όπως το Μπελγκορόντ και άλλες μεθοριακές ζώνες της Ρωσίας γίνονται ολοένα πιο συχνές, εντείνοντας την ένταση στα δυτικά σύνορα της χώρας.

