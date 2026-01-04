Τεχνικά προβλήματα και στον αεροχώρο της Ιταλίας: Χιλιάδες ταξιδιώτες ξέμειναν στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Το ιταλικό αεροδρόμιο του Μπέργκαμο-Όριο αλ Σέριο, κόμβος της Ryanair για πτήσεις προς το Μιλάνο, ανέστειλε χθες Σάββατο βράδυ τη λειτουργία του, λόγω τεχνικών προβλημάτων με το σύστημα καθοδήγησης προσγείωσης και κακής ορατότητας, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στο αεροδρόμιο όλη τη νύχτα.

Η SACBO, η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε πως ότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε περίπου στα μεσάνυχτα. Ωστόσο, η διοίκηση του αεροδρομίου προειδοποίησε ότι «πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν».

Το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση 26 πτήσεων αναχώρησης, με 6 να εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια και 7 να έχουν προγραμματιστεί εκ νέου να αναχωρήσουν σήμερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, με εικόνες να δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα και σε ζώνες ελέγχου αποσκευών.

Η Corriere della Sera τόνισε ότι περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας χθες διεκόπησαν οι πρώτες πτήσεις λόγω του προβλήματος.

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις πτήσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου δείχνουν μια μακρά λίστα με πτήσεις κυρίως της Ryanair με καθυστέρηση αναχώρησης, αν και αρκετές είχαν αναχωρήσει σήμερα το πρωί.

Τεχνικό «μπλακ άουτ» στον ελληνικό ουρανό λόγω τεχνικού προβλήματος

Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που σχετίζεται με τα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες σημαντική αναστάτωση σε ολόκληρο τον ελληνικό εναέριο χώρο, οδηγώντας σε δραστική μείωση της χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας και κυρίως σε αδυναμία πραγματοποίησης αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΠΑ, «κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

