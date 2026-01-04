«Μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών: Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα με τις επικοινωνίες – Η απίστευτη εικόνα από το Flight Radar (Photo)

Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που σχετίζεται με τα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες σημαντική αναστάτωση σε ολόκληρο τον ελληνικό εναέριο χώρο, οδηγώντας σε δραστική μείωση της χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας και κυρίως σε αδυναμία πραγματοποίησης αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια της χώρας.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σταδιακά το πρόβλημα αποκαθίσταται, ωστόσο, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, θα χρειαστούν ώρες μέχρις ότου η λειτουργία των αεροδρομίων και ειδικά του «Ελευθέριος Βενιζέλος» επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΠΑ, «κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Η κατάσταση επηρεάζει το σύνολο του ελληνικού FIR, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς ωστόσο να μένουν ανεπηρέαστα τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με ανθρώπους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που μίλησαν στο topontiki.gr, το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, γεγονός που υποχρέωσε τις αρμόδιες αρχές να περιορίσουν προληπτικά τη χωρητικότητα για λόγους διερεύνησης και ασφάλειας. Αρχικά δόθηκε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πτήσεων που βρίσκονταν ήδη στον αέρα, ωστόσο όσο η δυσλειτουργία παραμένει, οι αναχωρήσεις έχουν καταστεί πρακτικά αδύνατες, ενώ δεν λείπουν και οι εκτροπές αεροσκαφών

προς άλλα αεροδρόμια.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη εκδώσει σχετική αεροπορική οδηγία, ενημερώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες, δηλαδή τα αεροδρόμια, τις αεροπορικές εταιρείες και τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, για την ύπαρξη και τη φύση του προβλήματος. Παράλληλα, η διερεύνηση της αιτίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης επιφυλακής, οι πτήσεις που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να προσγειωθούν με «χειροκίνητες» διαδικασίες, όπως αποκαλείται στη γλώσσα των αεροπόρων η προσέγγιση χωρίς τη

χρήση των αυτόματων τεχνικών συστημάτων.

Πρόκειται για μια ασφαλή αλλά πιο απαιτητική διαδικασία, που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων.

Eν τω μεταξύ εντυπωσιακή είναι η εικόνα από το Flight Radar, όπου φαίνεται το απόλυτο… κενό στον ελληνικό εναέριο χώρο:

