Πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Καμία απογείωση ή προσγείωση λόγω τεχνικού ζητήματος στις επικοινωνίες

Πρόβλημα σε όλο τον ελληνικό ενάεριο χώρο καταγράφεται εδώ και λίγη ώρα καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και αναχωρήσεις τόσο από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όσο και από τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι έχει να κάνει με τα κεντρικα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας κάτω από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το τεχνικό ζήτημα επηρρεάζει όλες τις πτήσεις προς και από την Ελλάδα και ήδη γίνεται αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ, αλλά και κλείσιμο του FIR Αθηνών μέχρι την αποκατάσταση του ζητήματος στις επικοινωνίες.

