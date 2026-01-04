Πανελλαδική απεργια στις λαϊκές από 7 Ιανουαρίου – Στο τραπέζι η αναστολή λειτουργίας των λαχαναγορών

Σοβαρές αναταράξεις στη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα αναμένεται να προκαλέσει η πανελλαδική απεργία επαγγελματιών και παραγωγών που ξεκινά την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, με βασικά αιτήματα τη φορολογική μεταχείριση του κλάδου και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Σε κινητοποιήσεις επ’ αόριστον ο κλάδος

Οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών ανακοίνωσαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων επ’ αόριστον από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε μέτρα που, όπως υποστηρίζουν, αυξάνουν δυσανάλογα το λειτουργικό και φορολογικό τους βάρος.

Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο των λαϊκών αγορών πανελλαδικά και χαρακτηρίζεται καθολική, τόσο για επαγγελματίες όσο και για παραγωγούς.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, Άγγελου Δερετζή, δεν αποκλείεται η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την πλευρά της Πολιτείας.

Όπως ανέφερε, εξετάζεται ακόμη και η αναστολή λειτουργίας των κεντρικών λαχαναγορών σε Αθήνα και aiki , γεγονός που θα επηρεάσει συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς.

Φορολόγηση και ηλεκτρονικό δελτίο στο επίκεντρο

Βασικός άξονας των αντιδράσεων είναι ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, τον οποίο οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν άδικο, καθώς –όπως τονίζουν– δεν αντανακλά τον εποχικό χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους.

Παράλληλα, σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται για την υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, το οποίο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, δεν έχει σχεδιαστεί με βάση τις ιδιαιτερότητες των λαϊκών αγορών.

Παρεμβάσεις και πολιτικές τοποθετήσεις

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικών δράσεων σε λαϊκές αγορές, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στα αιτήματα των επαγγελματιών. Δηλώσεις υπέρ των κινητοποιήσεων έκαναν βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, καθώς και ανεξάρτητοι βουλευτές.

Οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών επισημαίνουν ότι επιδιώκουν διάλογο και όχι σύγκρουση, τονίζοντας ωστόσο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από το αρμόδιο υπουργείο.

«Η λαϊκή αγορά δεν είναι στάσιμο εμπόριο»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, Βασίλης Μακρίδης, υπογράμμισε ότι η λειτουργία των λαϊκών αγορών διαφέρει ριζικά από το στάσιμο εμπόριο.

Όπως σημείωσε, το ισχύον θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες εργασίας των παραγωγών, ζητώντας προσαρμογή των μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου.

Αιτήματα για ουσιαστική στήριξη

Οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών ζητούν μείωση του κόστους παραγωγής, επανεξέταση της πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης και άμεσες διορθώσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των ψηφιακών υποχρεώσεων, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

