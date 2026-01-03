Κρήτη: Σοβαρό επεισόδιο με 12 τραυματίες σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στα Χανιά

Σοβαρό επεισόδιο, στη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν 12 άτομα, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 3/1, σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά των Χανίων, στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, και σύμφωνα την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, το επεισόδιο ξεκίνησε από ασήμαντη αφορμή, όταν μετανάστης πήρε το μπουφάν άλλου, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και να οδηγείται σε γενικευμένη συμπλοκή.

Στο κέντρο φιλοξενίας έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που οδήγησαν περί τα 12 άτομα στο νοσοκομείο Χανίων, κάποια ελαφρά τραυματισμένα, και άλλα περισσότερο.

Γεμάτα τα κέντρα φιλοξενίας

Σημειώνεται ότι στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγυιά βρίσκονται περισσότεροι από 470 μετανάστες εδώ και δέκα ημέρες, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε άλλα κέντρα, τα οποία, ωστόσο, είναι ασφυκτικά γεμάτα.

Στην Αγυιά βρίσκονται μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη μέσω της ακριτικής Γαύδου. Οι περισσότεροι προέρχονται από το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και το Σουδάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα αντίστοιχα κέντρα σε Μαλακάσα και βόρεια Ελλάδα, είναι επίσης γεμάτα από μετανάστες – πρόσφυγες, και δεν μπορούν προσωρινά να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

