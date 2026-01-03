search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 21:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2026 19:44

Κρήτη: Σοβαρό επεισόδιο με 12 τραυματίες σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στα Χανιά

03.01.2026 19:44
metanastes_kriti

Σοβαρό επεισόδιο, στη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν 12 άτομα, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 3/1, σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά των Χανίων, στην Κρήτη.  

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, και σύμφωνα την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, το επεισόδιο ξεκίνησε από ασήμαντη αφορμή, όταν μετανάστης πήρε το μπουφάν άλλου, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και να οδηγείται σε γενικευμένη συμπλοκή.

Στο κέντρο φιλοξενίας έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που οδήγησαν περί τα 12 άτομα στο νοσοκομείο Χανίων, κάποια ελαφρά τραυματισμένα, και άλλα περισσότερο.

Γεμάτα τα κέντρα φιλοξενίας

Σημειώνεται ότι στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγυιά βρίσκονται περισσότεροι από 470 μετανάστες εδώ και δέκα ημέρες, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε άλλα κέντρα, τα οποία, ωστόσο, είναι ασφυκτικά γεμάτα.

Στην Αγυιά βρίσκονται μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη μέσω της ακριτικής Γαύδου. Οι περισσότεροι προέρχονται από το Μπαγκλαντές,  την Αίγυπτο, το Πακιστάν και το Σουδάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα αντίστοιχα κέντρα σε Μαλακάσα και βόρεια Ελλάδα, είναι επίσης γεμάτα από μετανάστες – πρόσφυγες, και δεν μπορούν προσωρινά να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζεται για 23η ημέρα η αγωνία της οικογένειας του αγνοούμενου γιατρού που εξαφανίστηκε στην Κρήτη – Κανένα σημάδι ζωής

Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας

Σέρρες: Μπρούμυτα μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε η σορός του 45χρονου πυροσβέστη, στα 200 μέτρα από το αυτοκίνητό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Γυμνός, με κομμένες τις φλέβες και στα δύο χέρια, ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες

Ο κορωνοϊός «χτύπησε» το αμερικανικό Κογκρέσο - Εντοπίστηκαν δύο κρούσματα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ιράκ 2.0» – Οι Δημοκρατικοί βράζουν με την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – «Χαοτικές κινήσεις, δεν εγκρίνουμε τον πόλεμο»

ohe new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα και Κολομβία ζητούν έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

venezoueka111
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», δηλώνει η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης

kaloge11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0: Κατέκτησαν το Super Cup στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 21:02
serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Γυμνός, με κομμένες τις φλέβες και στα δύο χέρια, ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες

Ο κορωνοϊός «χτύπησε» το αμερικανικό Κογκρέσο - Εντοπίστηκαν δύο κρούσματα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ιράκ 2.0» – Οι Δημοκρατικοί βράζουν με την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – «Χαοτικές κινήσεις, δεν εγκρίνουμε τον πόλεμο»

ohe new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα και Κολομβία ζητούν έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

1 / 3