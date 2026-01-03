Σέρρες: Μπρούμυτα μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε η σορός του 45χρονου πυροσβέστη, στα 200 μέτρα από το αυτοκίνητό του

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για την υπόθεση εξαφάνισης του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής από τις Σέρρες, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα νεκρός στο όρος Μπέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης αποχώρησε από το σπίτι του στα Άνω Πορόια το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του, χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί επίσημα στις 24 Δεκεμβρίου από τη σύζυγό του, ενώ για την υπόθεση είχε εκδοθεί και Silver Alert με αναλυτική περιγραφή των ρούχων που φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Η σορός του 45χρονου εντοπίστηκε σήμερα, Σάββατο 3/1, από κυνηγό, ο οποίος ειδοποίησε μέσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνάδελφοι του 45χρονου που έσπευσαν στο δύσβατο σημείο τον αναγνώρισαν, όπως και τα ρούχα που φορούσε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η σορός δεν φαίνεται να έχει υποστεί χτυπήματα ή κακώσεις.

Ιατροδικαστής από τη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του 45χρονου

Σημειώνεται ότι η σορός του 45χρονου βρέθηκε μπρούμυτα μέσα σε ρέμα στην Μορφοπλαγιά στη θέση Χωνί (περιοχή Πυροβολείου Π-9), ενώ σε απόσταση περίπου 200 μέτρων βρέθηκε και το αυτοκίνητο με το οποίο είχε φύγει από το σπίτι του.

Υπενθυμίζεται ότι ομάδες της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και εθελοντών αναζητούσαν επί ημέρες τον 45χρονο στο όρος Μπέλλες, καθώς ήταν γνωστή η αγάπη του για τις περιπατητικές διαδρομές στο εν λόγω βουνό.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του 45χρονου αναμένεται και ιατροδικαστής από τη Θεσσαλονίκη.

