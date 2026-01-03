search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 19:05
ΕΛΛΑΔΑ

03.01.2026 18:28

Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας

03.01.2026 18:28
Με βήμα σημειωτόν κινούνται τα οχήματα που έχουν κατεύθυνση από τη Λαμία προς την Αθήνα, στο τμήμα της εθνικής οδού από το Μαρτίνο έως τη Θήβα, με την κυκλοφορία να δοκιμάζεται έντονα για ακόμη μία φορά.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν αγρότες στη Θήβα προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε κλείσιμο του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων. Την ίδια στιγμή, μετά τον κόμβο του Ακραιφνίου προς Αθήνα, η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από έργα που εκτελούνται στο σημείο, προκαλώντας καθυστερήσεις χιλιομέτρων.

Η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να αποσυμφορήσει την κατάσταση διοχετεύοντας την κυκλοφορία μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο επαρχιακό δίκτυο και ειδικά στο δρόμο Λιβαδιάς-Θηβών με την Αλίαρτο, την ευρύτερη περιοχή της Θήβας όσο και στη συνέχεια, στο ύψος της Ριτσώνας, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Το μαρτύριο της επιστροφής ξεκινά ουσιαστικά από τη γέφυρα του Μαρτίνου στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Εκεί η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παράδρομο, όπου οι ταχύτητες είναι εξαιρετικά χαμηλές. Ήδη αρχίζει η συσσώρευση μεγάλου αριθμού οχημάτων πριν από τη γέφυρα του Μαρτίνου, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται για 23η ημέρα η αγωνία της οικογένειας του αγνοούμενου γιατρού που εξαφανίστηκε στην Κρήτη – Κανένα σημάδι ζωής

ΚΟΣΜΟΣ

Delta Force ποια είναι η επίλεκτη αμερικανική στρατιωτική ομάδα που οργάνωσε και εκτέλεσε τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο

ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Η πρώτη φωτογραφία του μετά τη σύλληψή του από άνδρες της Delta Force – Η δημοσίευση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας

ΥΓΕΙΑ

Οι γιορτές έφεραν την έξαρση: Σαρώνει η γρίπη Α (H3N2) – Γιατί φέτος είναι πιο σκληρή, ένας ειδικός εξηγεί

ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

