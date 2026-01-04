Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο

Νεκρός ένας 30χρονος έπειτα από άγρια συμπλοκή έξω από κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα. Το περιστατικό συνέβη στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής και σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 30χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια έπειτα από μια παρεξήγηση.

Δύο παρέες που διασκέδαζαν στο κέντρο και παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή.

Έτσι δεν άργησε να ξεκινήσει συμπλοκή και άγριος ξυλοδαρμός.

Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μαζί με ακόμη έναν από την παρέα του θύματος που είχε χτυπηθεί ελαφρύτερα. Όμως λίγα λεπτά αργότερα ο 30χρονος εξέπνευσε.

Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των 3 δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας και γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα με τις έρευνες η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Κυριακή με οκτώ μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και καταιγίδες

Κρήτη: Σοβαρό επεισόδιο με 12 τραυματίες σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στα Χανιά

Συνεχίζεται για 23η ημέρα η αγωνία της οικογένειας του αγνοούμενου γιατρού που εξαφανίστηκε στην Κρήτη – Κανένα σημάδι ζωής