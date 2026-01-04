search
Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο

04.01.2026 09:17
astinomia-new

Νεκρός ένας 30χρονος έπειτα από άγρια συμπλοκή έξω από κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα. Το περιστατικό συνέβη στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής και σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 30χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια έπειτα από μια παρεξήγηση.

Δύο παρέες που διασκέδαζαν στο κέντρο και παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή.

Έτσι δεν άργησε να ξεκινήσει συμπλοκή και άγριος ξυλοδαρμός.

Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μαζί με ακόμη έναν από την παρέα του θύματος που είχε χτυπηθεί ελαφρύτερα. Όμως λίγα λεπτά αργότερα ο 30χρονος εξέπνευσε.

Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των 3 δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας και γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα με τις έρευνες η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση.

el venizelos 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό «μπλακ άουτ» στον ελληνικό ουρανό – Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

EVELPIDES_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

mploko_astynomia_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 27χρονος και 33χρονος που είχαν όπλα και ναρκωτικά σε όχημα

damanaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαν κάτι να θέλει η Δαμανάκη

black out new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ – Οικο-αναρχική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο - «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

eu army
ΚΟΣΜΟΣ

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία - «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

1 / 3