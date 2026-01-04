search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 11:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 10:58

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από Δευτέρα 5/1 το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

04.01.2026 10:58
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new

Με τροποποιημένο ωράριο θα λειτουργεί από αύριο Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν για την επέκταση της Καλαμαριάς. Τα δρομολόγια θα ξεκινούν πλέον πιο αργά ενώ θα ολοκληρώνονται πιο νωρίς.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 06:30 τις καθημερινές και στις 08:00 τα Σαββατοκύριακα αντί για τις 05:30, ενώ θα ολοκληρώνονται πιο νωρίς, δηλαδή στις 23:00 αντί για τις 00:30 ή 02:00 που ίσχυε για Παρασκευές και Σάββατα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης τροποποιείται ως εξής:

-Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00

-Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00

Διαβάστε επίσης:

Πανελλαδική απεργια στις λαϊκές από 7 Ιανουαρίου – Στο τραπέζι η αναστολή λειτουργίας των λαχαναγορών

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο

Καιρός: Κυριακή με οκτώ μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και καταιγίδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EVELPIDES_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

mploko_astynomia_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 27χρονος και 33χρονος που είχαν όπλα και ναρκωτικά σε όχημα

damanaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαν κάτι να θέλει η Δαμανάκη

black out new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ – Οικο-αναρχική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Καμία απογείωση ή προσγείωση λόγω τεχνικού ζητήματος στις επικοινωνίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο - «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

eu army
ΚΟΣΜΟΣ

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία - «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 11:38
EVELPIDES_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

mploko_astynomia_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 27χρονος και 33χρονος που είχαν όπλα και ναρκωτικά σε όχημα

damanaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαν κάτι να θέλει η Δαμανάκη

1 / 3