ΚΟΣΜΟΣ

31.12.2025 20:25

Ο Μαμντάνι ορκίζεται δήμαρχος της Νέας Υόρκης τα μεσάνυχτα – Γιατί επέλεξε για την ορκομωσία έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του Μετρό

31.12.2025 20:25
mamdani

Μόλις το ρολόι δείξει 12.00 ο Ζόχραν Μαμντάνι θα ορκιστεί νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Η τελετή θα λάβει χώρα σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό κάτω από το δημαρχείο. Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι η ασυνήθιστη τοποθεσία επιλέχθηκε για να λειτουργήσει σαν σύμβολο μία νέας έποχης.

«Ήταν ένα φυσικό μνημείο για μια πόλη που τόλμησε να είναι όμορφη και να χτίσει σπουδαία πράγματα που θα μεταμόρφωναν τη ζωή των εργαζομένων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαμντάνι. 

«Αυτή η φιλοδοξία δεν χρειάζεται να είναι μια ανάμνηση του παρελθόντος ούτε  να περιορίζεται στα τούνελ κάτω από το δημαρχείο: θα είναι ο σκοπός της διοίκησης που  υπηρετεί τους Νεοϋορκέζους από το πάνω κτίριο».

Ο σταθμός άνοιξε το 1904 ως ένας από τους 28 αρχικούς σταθμούς του μετρό της Νέας Υόρκης. Σταμάτησε η χρήση του το 1945, καθώς το δίκτυο αναπτυσσόταν. Το 1979 χαρακτηρίστηκε κτίριο ορόσημο. 

Δεύτερη ορκωμοσία από τον Σάντερς

Την ορκωμοσία θα τελέσει γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς. Θα παραστούν μόνο στενά του πρόσωπα. Θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας και μία δεύτερη ορκωμοσία στα σκαλιά του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης από τον γερουσιαστή του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς. Θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι στο Μπρόντγουεϊ.

Ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς πραγματοποίησε την αρχική ορκωμοσία του στην Τάιμς Σκουέρ λίγο μετά την περίφημη πτώση της μπάλας, ενώ ο προκάτοχος του Άνταμς, Μπιλ ντε Μπλάσιο, ορκίστηκε για πρώτη φορά στο σπίτι του στο Μπρούκλιν.

